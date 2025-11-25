O dronă a aterizat pe o casă din Republica Moldova / foto în articol

Poliția din Republica Moldova a anunțat că, marți dimineață, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe acoperișul unei locuințe a căzut o dronă.

La fața locului s-au deplasat echipa secției tehnico-explozive a Poliției. De asemenea, persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din raionul Florești.

Reamintim că, tot marți, locuitorii din mai multe județe din România au fost informați prin mesaje Ro-Alert că există riscul de cădere al unor obiecte din aer.

În mesaj, oamenii au fost îndemnați să rămână calmi și să se adăpostească de urgență în beciuri, subsoluri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de ferestre și de pereții exteriori.