€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Internațional O dronă a aterizat pe o casă din Republica Moldova / foto în articol
Data actualizării: 11:21 25 Noi 2025 | Data publicării: 11:21 25 Noi 2025

O dronă a aterizat pe o casă din Republica Moldova / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

O dronă, cel mai probabil de proveniență rusească, a aterizat în această dimineață pe o locuință din Republica Moldova.

Poliția din Republica Moldova a anunțat că, marți dimineață, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe acoperișul unei locuințe a căzut o dronă.

La fața locului s-au deplasat echipa secției tehnico-explozive a Poliției. De asemenea, persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din raionul Florești.

Reamintim că, tot marți, locuitorii din mai multe județe din România au fost informați prin mesaje Ro-Alert că există riscul de cădere al unor obiecte din aer.

În mesaj, oamenii au fost îndemnați să rămână calmi și să se adăpostească de urgență în beciuri, subsoluri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de ferestre și de pereții exteriori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona
drona republica moldova
razboi
rusia
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Locuitorii din zonele albastre nu fac yoga și nici CrossFit. Care e secretul longevității
Publicat acum 11 minute
Lavrov încearcă să zădărnicească negocierile dintre Trump și Zelenski. Avertisment pentru SUA
Publicat acum 16 minute
Soția „înșelată” a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT, Valentina Aldea
Publicat acum 20 minute
World Vision cere Academiei Române să schimbe definiţia „femeie” din DEX de Ziua Eliminării Violenţei împotriva Femeilor
Publicat acum 50 minute
CCR a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 17 ore si 8 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 23 Noi 2025
Alianță politică în premieră! O schimbare surprinzătoare de tabere ridică semne de întrebare
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close