Manevra escrocilor care pretind că sunt de la ”bancă” sau ”poliție”. Actriță din Cluj, mamă a doi copii, păcălită cu 28.000 de euro

Țeparii online te pot apela de pe numere de telefon reale, în care se prezintă ca fiind, fie de la bancă, fie de la poliție sau de la BNR sau ANAF sau de la alte instituții.

O actriță la Teatrul Național din Cluj, mamă a doi copii, a relatat pățania prin infractorii au jefuit-o de 100.000 de lei. Ea atrage atenția și altor potențiale victime, pentru că escrocii sunt extrem de convingători și apelează la numeroase tertipuri și manevre.

Primesc un telefon de la ”bancă”

”Ieri, ora 11, totul era încă perfect. Primesc un telefon de la „BT”. Mi se spune că cineva încearcă să facă un credit pe numele meu în orașul meu natal si că se va deschide o anchetă să se afle ce se întâmplă. Mă sună în continuare doi „polițiști” care îmi spun că s-a deschis ancheta și mă pun să mă concentrez să îmi amintesc cât mai clar cui i-am trimis eu copie de buletin. Mă înștiințează că mă va suna un inspector financiar de la BNR și să colaborez cu dumnealui pentru binele anchetei.

Și intră în scenă așa numitul DAVID ORȚAN care mă sună de pe un număr de fix, după care pe WhatsApp îmi trimite „legitimația” dumnealui precum și un contract de confidențialitate pe care mă pune să îl citesc cu atenție. De aici înainte nu mai aveam voie să dezvălui nimanui nimic din ce aveam să vorbim.

Îmi iau la revedere prin semne de la oamenii cu care eram și plec îndată spre CEC să fac un credit pe numele meu, desigur suma maximă. În fața băncii, ca să mă asigure că totul e în ordine, mă pune să intru pe site-ul BNR, să intru la contacte și să verific dacă numărul de telefon din dreptul numelui său este același cu cel de fix de pe care mă sunase anterior. Era același.

Mă sună din nou ”poliția”

Îmi spune că sunt urmărită prin camerele de supraveghere de la bancă și să fac exact așa cum spune el. Din fericire, site-ul ANAF nu mergea la CEC, așa că am avut în sfârșit curajul să îi închid telefonul și să mă urc în primul autobuz care să mă ducă acasă. În autobuz mă sună din nou „politia” să îmi spună că obtructionez ancheta în desfășurare și că, dacă nu am citit bine contractul de confidențialitate, acolo scrie că voi primi amendă dacă nu colaborez.

Așa că, mă dau jos din autobuz, alerg spre o altă bancă indicată de ei și fac un credit de 100.000 fiind în tot acest timp în direct cu „inspectorul” BNR. De aici mi s-a spus să le trimit toți banii ca dumnealui să îmi închidă linia de credit și astfel să nu mai pot fi fraudată. Fraierită. Folosită. M-am tot rugat azi noapte să mă mai trezesc o dată pe data de 8 aprilie și să nu mai fac încă o dată greșelile pe care le-am făcut ieri”, a scris Patricia Brad..

Să știe lumea să nu cadă în astfel de capcane!

”Mă roagă lumea insistent de un an și mai bine să nu mai postez nimic la mine pe Facebook. Așa că m-am abținut, am fost cuminte și nu am mai postat. Text. Dar acum însăși Poliția Română mă roagă să vă scriu ce am pățit ca să ajungă informația la cât mai multă lume. Din păcate este adevărat, iar prejudiciul este mult mai mare decât suma amintită, întrucât eu va trebui să plătesc și dobânzile la acea sumă. În total 28 000 de euro”, a adăugat actrița, care a evidențiat că persoanele cu care a vorbit la telefon aveau accent ”moldovenesc”.

Recomandări de la polițiști pentru prevenirea unor astfel de situații



"1. Verificarea surselor de contact: Persoanele sunt sfătuite să verifice cu atenție identitatea celor care le contactează telefonic, mai ales atunci când se prezintă ca fiind reprezentanți ai unor instituții financiare sau publice. În cazul unui apel suspect, este recomandat să se contacteze direct instituția menționată prin numere oficiale de telefon.

2. Nu divulga informații sensibile: În cazul în care sunt solicitate informații personale sau financiare, inclusiv datele cardurilor bancare sau ale conturilor bancare, este important ca acestea să nu fie oferite niciodată prin telefon sau mesaje nesolicitate.

3. Suspecți de fraude: Dacă o persoană este abordată de cineva care invocă un pretext nesigur (investigații, premii, solicitări urgente de bani), este indicat să refuze orice acțiune fără o verificare prealabilă a cerințelor.

4. Protejarea datelor personale: Utilizarea aplicațiilor de securitate pentru protejarea telefonului mobil și a conturilor bancare este esențială pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale.

5. Contactarea autorităților: În cazul în care o persoană are suspiciuni că a fost victima unei înșelăciuni sau a unei fraude, este important să contacteze imediat autoritățile competente și să depună plângere. Cu cât cazul este raportat mai repede, cu atât cresc șansele de identificare și prindere a autorilor. Aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea riscului de a deveni victimă a unor fraude financiare", transmite IPJ Cluj.

