Înșelătorie de amploare în România! Deși s-au făcut arestări, românii încă sunt sunați de falși angajați ai Poliției și ai BCR. Fiica jurnalistului Robert Turcescu, printre victime - VIDEO

O nouă înșelătorie circulă în România. Tot mai mulți oameni sunt sunați de persoane care se dau drept angajați ai Poliției Române și sunt anunțați că persoane necunoscute au încercat să ia credite pe numele lor. Ulterior, cel apelat este direcționat către un alt apel, cu o doamnă care se dă drept angajată a unei bănci. Aceasta le solicită victimelor date personale și extrase de conturi.

Totul se întâmplă în contextul în care acum două zile doi cetățeni străini, identificați drept Podoliuk Taras și Hult Nazar, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au înșelat o persoană, pretinzând în mod fals că sunt angajați ai Băncii Naționale a României (BNR). Vezi știrea AICI.

Se pare că nu a fost vorba despre un caz singular pentru că în continuare există români care raportează pe rețelele sociale că au primit astfel de apeluri.

Mărturiile victimelor

"Există șansa să vă sune zilele astea inspectorul principal de poliție Răducanu Andrei, din cadrul Biroului Investigații Criminale. Are accent moldovenesc și vă va spune o poveste credibilă, cum un anume Iștfan Viorel a încercat să obțină fraudulos un credit de 20.000 de lei de la o bancă, în bază unei procuri notariale în care apăreți și voi. Credibilitatea se pierde când inspectorul nu are datele voastre personale și vă cere adresa de email pentru a vă trimite legitimația lui și poza lui Iștfan Viorel.

Evident, va trebui să vă și prezentați la Poliție în câteva zile. Dacă ezitați, va spune că din cauza voastră Iștfan Viorel va scăpa liber în Maldive. Mie mi-a închis, după ce i-am spus să îmi trimită pe WhatsApp toate pozele și citația prin poștă. Evident, nu poți suna înapoi la numărul de pe care ai fost apelat. Între timp, am vorbit și cu adevăratul Răducanu Andrei, care chiar este inspector la Secția 6, Sectorul 2, București. Știe despre tentativa de fraudă și m-a asigurat că încearcă să rezolve situația", a scris un român pe pagina sa de Facebook.

Fiica jurnalistului Robert Turcescu, printre victime

Printre victime se află și o influenceriță - Ioana Taisia, cunoscută pe TikTok drept Yoyo. Potrivit informațiilor din presă, aceasta ar fi fiica jurnalistului Robert Turcescu. Tânăra a povestit că inițial a crezut toată povestea și era cât pe ce să trimită datele ei escrocilor. Din fericire, aceasta s-a prins în ultima clipă că este vorba despre o înșelătorie. Ea a postat un video pe contul ei de Tiktok în care îi avertizează pe oameni în privința acestei înșelătorii, explicând că a avut noroc să vadă postarea tânărului de mai sus chiar în acel moment.

"Nu face prostia pe care am făcut-o eu. A fost la un pas să-mi fie furați toți banii din conturi. Nu-mi vine să cred că spun asta. Mă simt efectiv ultima fraieră. Jur pe Dumnezeu că nu sunt, și nu știu ce presă sau ce lume o să preia acest videoclip, dar chiar nu sunt proastă. Vreau doar să fac o mică precizare înainte să vă povestesc cum era să pierd toți banii.

Mi s-a mai întâmplat să fiu fost sunată de poliție. Am fost sunată, nu am primit citații acasă. Am fost chemată să dau declarații la poliție pentru că fusesem martoră la moartea cuiva. Deci pentru mine, ideea că mă sună poliția sau cineva care zice că e de la poliție, nu era ceva ieșit din comun. Tocmai de aceea am răspuns. Iar în momentul în care mi s-a spus că vorbesc cu... din păcate nu-mi mai amintesc numele... este o postare pe Facebook pe care o pot insera aici, pentru că și altcuiva i s-a întâmplat același lucru.

Ioana Taisia: M-a făcut să simt că eram într-adevăr victima unei fraude

Tipul ăsta a început să-mi spună că sunt victima unei fraude. Era vorba despre un anume Viorel (sau ceva de genul), care făcea parte dintr-o schemă și care, chipurile, avea o procură pe numele meu și mergea la bănci să ceară credite. Mi-a zis că a încercat să obțină un credit de la BCR. Eu am cont la ING. Deja ceva mirosea suspect — cum adică BCR, dacă eu nu am cont acolo? Dar apoi m-am gândit, poate a mers la o altă bancă... habar n-am. Omul a început să-mi spună și adresa mea completă din buletin.

Apoi, după toată înșiruirea de chestii legale, mi-a spus că trebuie să mă pună în legătură cu Banca Națională a României. I-am zis „OK, pune-mă”. M-a sunat imediat pe telefon și, practic, m-a pus în „legătură” cu BNR. Eram terminată psihic în acel moment, pentru că, pe lângă faptul că m-a pus să estimez cât am în conturi — ceea ce e o nebunie completă, nu-mi vine să cred că nu mi-am dat seama atunci — m-a făcut să simt că eram într-adevăr victima unei fraude.

Îți jur că dacă ești acolo, și auzi tonul vocii lui, cât de sigur era pe el, cum vorbea într-un limbaj super legal, super pompos, te prinde. Nu-ți mai pui întrebări. Efectiv crezi că ești victima unei escrocherii și că te sună autoritățile.

Mi-a spus că trebuie să mă prezint la poliție pe 1 aprilie, la ora 10 dimineața. Era atât de convingător încât mi-am anulat filmarea pentru un podcast. M-a pus apoi în legătură cu o „doamnă de la Banca Națională”, care a început să-mi citească un text foarte legal, în care mi se spunea că nu am voie să vorbesc cu nimeni despre această situație, altfel risc sancțiuni penale. Era atât de bine jucat totul! În acel moment, am scris persoanei cu care trebuia să filmez podcastul și i-am spus că nu mai putem filma, dar că nu pot să-i spun ce s-a întâmplat, pentru că „nu am voie legal”.

"Te prinde, oricât de deștept ai fi"

Apoi femeia îmi zice că trebuie să vorbim pe o aplicație, pentru că ea face parte dintr-o „ligă bancară” și nu e sigur să vorbim la telefon. Nu pot să cred că am fost atât de idioată încât am acceptat să descarc aplicația Signal și să vorbesc cu ea acolo. Ce bancă națională cere așa ceva?

Dar te prinde. Pentru că ești speriat. Ești panicat. Ești vulnerabil. Și te prinde, oricât de deștept ai fi. Nu-mi vine să cred...

Am vorbit cu ea pe Signal, iar la un moment dat îmi cere extrasele de cont, de la toate conturile. Eu eram deja panicată și o întreb: „Doamnă, e firmă sau e cont personal?” Și ea îmi zice: „Hai să vedem, să verificăm rapid”. Mi-a cerut să-i trimit extrasele.

Și nu știu ce forță divină mi-a venit în cap atunci, dar am simțit că ceva e în neregulă și i-am spus: „Sunt foarte panicată, aș vrea să vorbim video”. Pentru că aplicația avea și opțiune video. A acceptat. Imediat m-a sunat o femeie — nimic real. Era un scam. Mi-am dat seama instant. Era AI. Era deepfake. Pentru că între timp deja văzusem pe Facebook postarea unei persoane care trecuse prin exact aceeași experiență.

De aceea e important să vorbim despre astfel de lucruri. Să le facem cunoscute. Norocul meu a fost că am văzut acea postare pe Facebook. Altfel... nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Chiar dacă m-am prins, tot am ajuns destul de departe cu toată povestea.

Știu că o să primesc mult hate pentru asta. „Cum ai putut să cazi în așa ceva?”. Dar trebuia să fii acolo. Dacă aș fi putut înregistra conversația, aș fi făcut-o, dar n-am avut cum. Totul părea atât de legitim...

Mulți oameni ar fi căzut în plasă. Poate nu atât de departe ca mine, dar tot s-ar fi lăsat păcăliți. Nu vă doresc așa ceva nici dușmanilor mei. Nu-mi vine să cred că așa ceva e posibil. Vă rog, aveți grijă", a spus tânăra în video. Vezi video AICI.

