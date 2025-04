Adevăratul motiv pentru care Meghan Markle s-a apucat să vândă haine online

Meghan Markle și-a lansat cea mai recentă afacere: un magazin online de haine și accesorii de lux, unde poate câștiga comisioane din vânzările realizate. Colecția sa, formată din articole vestimentare pe care fie le-a purtat, fie le recomandă, este acum disponibilă pe Internet. Practica este una obișnuită în rândul influencerilor de pe Instagram, care își suplimentează veniturile prin promovarea unor produse. Cu toate acestea, decizia Ducesei de Sussex a stârnit controverse, mai ales că printre articolele propuse se numără o rochie albă Heidi Merrick și un pulover Loro Piana, fiecare având un preț de peste 1.000 de lire sterline.

Un expert în relații publice, Mayah Riaz, a explicat pentru publicația Mirror că noul proiect al lui Meghan nu este doar despre bani.

"Meghan se aliniază astfel cu tendința observată în rândul personalităților de profil înalt, care își diversifică sursele de venit. Deși aceasta este o mișcare comună printre influencerii de pe Instagram, Meghan nu se poziționează doar ca un simplu influencer. De fapt, ea își valorifică brandul pentru a atrage un public deja extrem de interesat de stilul și alegerile sale de viață. Unii ar putea considera că acest pas reprezintă o coborâre față de parteneriatele de mare anvergură, precum cele cu Netflix și Spotify, însă eu cred că este mai degrabă o schimbare de direcție. Desigur, acele contracte au plasat-o în media tradițională, în timp ce această nouă inițiativă îi oferă control direct asupra imaginii sale și a modului în care interacționează cu publicul. Economia influencerilor este în plină expansiune, iar Meghan este inteligentă să profite de această oportunitate, în loc să se bazeze exclusiv pe marile contracte corporative", a declarat Mayah Riaz.

"Secretul succesului pe termen lung"

Lansarea magazinului online coincide cu o perioadă extrem de activă pentru Meghan. Recent, show-ul său de lifestyle, "With Love, Meghan", a fost lansat pe Netflix, iar noul său podcast a fost anunțat oficial. De asemenea, brandul său, "As Ever", și-a intensificat campaniile de promovare. Cu toate acestea, Mayah Riaz avertizează că există o linie fină între menținerea relevanței și supraexpunere.

"Am observat cum Meghan s-a retras o perioadă din atenția publicului, iar revenirea sa pe Instagram este o strategie atent planificată. Secretul succesului pe termen lung va fi ca imaginea sa să rămână autentică și valoroasă pentru publicul său, fără a deveni excesiv de comercială. Dacă va menține o strategie bine gândită, acest lucru îi va consolida brandul personal, în loc să-l dilueze", a spus aceasta.

