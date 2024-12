Culoarea anului 2025: Eleganță subtilă și rafinament pământesc

Culoarea anului 2025 anunțată de Institutul Pantone este 17-1230 Mocha Mousse, o culoare care ne trimite la combinația dintre mousse și băutura de cafea cappuccino făcută cu ciocolată.

Mocha Mousse este ”un maro moale evocativ care ne transportă simțurile în plăcerea și deliciul pe care le inspiră ca selecție” a acestei culorii, au scris cei de la Institutul Pantone pe social media. De asemenea, Mocha Mousse ”hrănește cu sugestia sa de calitatea delicioasă a cacao, ciocolată și cafea, apelând la dorința noastră de confort. Infuzat cu eleganță subtilă și rafinament pământesc, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse prezintă o atingere discretă și gustoasă de glamour. O nuanță maro savuroasă, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse ne învăluie cu căldura sa senzorială”.

Totodată, ”caracterizat de natura sa organică, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse onorează și îmbrățișează susținerea mediului nostru fizic. Impregnat de autenticitate, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse găsește armonie și echilibru între cerințele modernității și frumusețea atemporală a creației artistice”, au mai transmis cei de la Institutul Pantone.

Programul Pantone Color of the Year implică comunitatea de design și entuziaștii culorilor într-o conversație în jurul culorii, ”subliniind relația dintre culoare și cultură. Pantone selectează în fiecare an o culoare care surprinde zeitgeistul global - culoarea anului exprimă o stare de spirit globală și o atitudine, reflectând dorința colectivă sub forma unei singure nuanțe distincte”, potrivit site-ului oficial.

În ultimii cinci ani, culoarea anului a fost: Peach Fuzz (2024), Viva Mgenta (2023), Very Peri (2022), Ultimate Gray & Illuminating (2021) și Classic Blue (2020).

