Când vine Moș Nicolae. Data când copiii găsesc cadouri în ghetuțe

Tradiția, veche de secole în România, rămâne la fel de vie și astăzi, iar părinții o păstrează cu bucurie pentru micuții lor. Data rămâne neschimbată, iar magia acestei seri marchează oficial începutul perioadei de sărbători de iarnă.

Când vine Moș Nicolae, conform tradiției

Moș Nicolae vine conform tradiției în noaptea de 5 spre 6 decembrie. Copiii se pregătesc cu o seară înainte, curățându-și încălțările și așezându-le în hol, pe balcon sau lângă geam. Moșul trece, potrivit tradiției, după lăsarea întunericului și până în zori, astfel încât micuții să găsească surprizele dimineața devreme, când se trezesc.

Data este legată de sărbătoarea religioasă a Sfântului Ierarh Nicolae, cinstit în fiecare an pe 6 decembrie. În cultura populară, sfântul, cunoscut drept protector al copiilor, al marinarilor și al celor nevoiași, a devenit personajul mitic al Moșului care aduce daruri celor ascultători.

Pe lângă România, tradiția este prezentă și în alte țări europene, precum Germania, Olanda, Belgia, Austria și Ungaria. Totuși, în România, obiceiul lustruirii ghetuțelor rămâne un element distinctiv, încărcat de nostalgie și emoție pentru întreaga familie.

Ce cadouri aduce Moș Nicolae și de ce le lasă în pantofi

Moș Nicolae nu este la fel de „încărcat” ca Moș Crăciun. De obicei, aduce daruri mici, simbolice, iar tradiția spune că acestea trebuie să încape în pantofi. Printre cele mai întâlnite cadouri se numără:

dulciuri: ciocolată, acadele, biscuiți sau portocale

fructe și nuci, simbol al sănătății

jucării mici, potrivite pentru vârsta copilului

cărți, mai ales pentru micuții pasionați de povești

articole utile, precum mănuși, șosete sau căciuli

Tot tradiția spune că Moș Nicolae aduce o nuielușă copiilor care nu au fost ascultători. Aceasta nu este însă pedeapsă în sensul strict, ci un simbol de atenționare, menit să îi ajute pe cei mici să reflecteze asupra comportamentului lor.

Obiceiul de a lăsa daruri în pantofi provine din legendele vechi despre Sfântul Nicolae, care, potrivit tradiției, oferea ajutor în taină familiilor sărace.

Povestea lui Moș Nicolae pe înțelesul copiilor

Deși este sărbătorit în calendarul ortodox, povestea lui Moș Nicolae a devenit universală pentru micuți. Conform tradiției, Sfântul Nicolae a trăit în secolul al IV-lea, în orașul Mira din Asia Mică. Era cunoscut pentru bunătatea sa, pentru grija față de copii și pentru darurile pe care le făcea în secret celor necăjiți.

Una dintre cele mai cunoscute povești îl prezintă pe sfânt lăsând monede de aur în încălțămintea sau pe fereastra casei unor fete sărace, pentru a le salva de la o viață grea. De aici, s-a păstrat ideea cadourilor lăsate discret, noaptea, fără ca dăruitorul să fie văzut.

Imaginea lui Moș Nicolae diferă de cea a lui Moș Crăciun: nu are sanie trasă de reni, ci este înfățișat de multe ori ca un bătrân cu barbă albă, purtând o mantie și un toiag episcopal. Totuși, pentru copii, el rămâne același personaj blând care transformă o noapte de decembrie într-un moment magic.

Fiecare familie păstrează propriile mici tradiții, dar esența rămâne aceeași: Moș Nicolae marchează începutul sezonului sărbătorilor de iarnă, fiind simbolul generozității și al bucuriei împărtășite. Iar anul acesta, ca în fiecare an, copiii știu deja că Moș Nicolae vine în noaptea de 5 spre 6 decembrie.