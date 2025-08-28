Deputatul Claudiu Năsui: Felicitări părintelui Vasile Ioana pentru această lecție! Nu putem lăsa ura să fie vocea noastră ca popor

El a dat exemplul comunității ortodoxe din jurul Bisericii Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București, unde tineri din Sri Lanka și din alte țări au găsit sprijin și un sentiment de apartenență. Mulți dintre aceștia aleg, în timp, să se convertească la ortodoxie, fiind primiți cu deschidere și dragoste de comunitate, indiferent de nație sau confesiune.

„Oamenii aceștia, departe de casă și familie, au găsit nu doar un refugiu, ci o comunitate. Asta este România. Nu violența pe care am văzut-o recent. Creștinismul nu înseamnă să dai cu piatra, ci să întinzi mâna”, a scris Claudiu Năsui.

Acesta l-a felicitat pe părintele Vasile Ioana pentru eforturile sale de integrare și pentru mesajele transmise în predici: „Nu poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești oamenii. Asta este esența creștinismului”.

„Nu putem lăsa ura să fie vocea noastră ca popor. Putem alege, în schimb, să arătăm lumii ce înseamnă ospitalitatea românească și forța credinței care unește, nu dezbină. Într-una dintre cele mai frumoase comunități ortodoxe din București, cea din jurul bisericii Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, tineri srilankezi sau din alte nații, vin și aleg să se convertească la ortodoxie.

Mai întâi ajung în jurul comunității, iar Biserica îi primește indiferent de confesiune sau de nație. Oameni departe de casa lor, departe de familiile lor, departe de locul unde au crezut probabil că își vor duce viață și vor munci. Oameni cu greutăți care au găsit în această comunitate nu doar un refugiu, ci un sentiment de apartenență.În timp ajung să cunoască mai bine și credința Biserica și comunitatea din jurul ei și ajung să se creștineze.

Asta este România. Nu acțiunea violentă pe care am văzut-o recent. Nu incitarea la ură împotriva străinilor. De acest tip de ură ajung să sufere chiar și românii care au plecat să muncească în alte țări. Creștinismul nu înseamnă să dai cu piatra, ci să întinzi mâna. Felicitări părintelui Vasile Ioana pentru această lecție pe care o dă în fiecare zi. El spune des in predicile sale: nu poți sa spui că-l iubești pe Dumnezeu dacă nu iubești oamenii. Asta este esența creștinismului”, a scris Claudiu Năsui.

Un tânăr srilankez, Sarath Hewa Kodithuwakkuge, și-a găsit frumusețea credinței creștine trăite autentic într-o comunitate vie. După multe luni de cateheză și de răbdare, în care a descoperit tainele credinței ortodoxe cu ajutorul unor texte traduse prin „Google translate”, Sarath a cerut să fie botezat. Și a primit cel mai mare dar: Sfânta Taină a Botezului, primind numele de Enoh. Despre acest subiect am scris, pe larg, aici: - https://www.dcnews.ro/adevarata-fata-a-romanilor-aratata-de-parintele-vasile-ioana-lectia-pe-care-un-srilankez-venit-la-munca-in-tara-noastra-nu-o-va-uita-niciodata-galerie-foto_1003181.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News