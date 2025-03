Donald Trump, "furios" pe Putin. Avertisment pentru preşedintele rus dacă strică negocierile de pace

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu telefonic pentru postul NBC News, că va impune tarife secundare de 25% până la 50% la întregul petrol rusesc dacă el consideră că Moscova îi blochează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, şi că aceste tarife ar putea fi introduse în termen de o lună dacă nu va exista o încetare a focului, transmite Reuters.



Intervenind într-o emisiune matinală, Trump a spus că a fost furios şi 'enervat' atunci când preşedintele rus Vladimir Putin a criticat credibilitatea conducerii preşedintelui ucrainean Volodimir Zelesnki, a relatat NBC.



Trump a mai declarat că intenţionează să discute cu Putin în cursul săptămânii viitoare.



Putin a sugerat vineri că Ucraina ar putea fi plasată sub o formă de administraţie temporară pentru a permite desfăşurarea de noi alegeri şi semnarea de acorduri cheie, ceea ce l-ar putea înlătura de facto pe Zelenski.



'Dacă Rusia şi cu mine nu reuşim să facem un acord pentru oprirea vărsării de sânge în Ucraina, iar eu consider că a fost vina Rusiei - ceea ce ar putea să nu fie -, dar eu consider că a fost vina Rusiei, voi pune tarife secundare pe petrol, pe tot petrolul care iese din Rusia', a spus Trump, potrivit site-ului NBC News.



'Aceasta ar însemna că, dacă cumperi petrol din Rusia, nu poţi să faci afaceri în Statele Unite. Va fi un tarif de 25% pe tot petrolul, un tarif de 25 până la 50% pe tot petrolul', a adăugat el.



Preşedintele american a mai afirmat că aceste tarife vor fi introduse în termen de o lună dacă nu va exista o încetare a focului.



Trump a mai spus că Putin ştie că este supărat pe el, dar a adăugat că are 'o relaţie foarte bună cu el' şi că 'furia se risipeşte rapid (...) dacă el face ceea ce trebuie', scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News