”Aoleu, Teodorovici cu ideile lui”. De ce vrea să fie primarul Bucureștiului: Da, dom`ne, Primăria poate face business!

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru funcția de Primar General al Municipiului București, după ce și-a depus duminică, 16 noiembrie 2025, dosarul de candidatură ca independent. Într-o discuție acordată în exclusivitate pentru DC News și DC News TV, Teodorovici explică de ce a ales să candideze și cum vede transformarea Capitalei într-un model de dezvoltare pentru întreaga țară. Mizând pe rolul economic major al Bucureștiului, care generează aproape o treime din PIB-ul României, fostul ministru spune că orașul are potențialul de a deveni un „proiect-pilot” național, construit prin administrare profesionistă, instrumente financiare moderne și soluții inteligente aplicate la nivel metropolitan.

"Întotdeauna mi-am dorit să arăt că lucrurile se pot face chiar la nivel de primărie"

Bogdan Chirieac: "De ce de la ministere cheie, Fonduri Europene, Finanțe, vă gândiți la Primăria Generală a Capitalei?"

Eugen Teodorovici: "Să știți că eu întotdeauna mi-am dorit să arăt că lucrurile se pot face chiar la nivel de primărie. E adevărat, vorbim de Primăria Bucureștiului. A doua chestiune, mă uit și văd cât de mult s-a dus în derizoriu funcția de primar. Mai ales cea de primar a capitalei unei țări. Practic, vorbim de inima țării, sau de o țară într-o țară din perspectivă economică."

Bogdan Chirieac: "București-Ilfov este o țară într-o țară."

Eugen Teodorovici: "Asta spun, da. Noi contribuim undeva înspre 30% la PIB-ul întregii țări. Atunci, dacă aici lucrurile stau prost, întreaga țară are de suferit. Cum spuneam, văd că se duce în derizoriu funcția primar general. Ei nu înțeleg un lucru esențial. Primarul nu asfaltează drumul, primarul nu face marcaje rutiere, primarul nu se ocupă de parcuri, primarul nu-și pune în cap cascheta de șantier, o vestă imaculată, cizme pe care după aceea le bagă înapoi în șifonier, pentru că atât de curate sunt. Le încalță doar atunci când face un TikTok. Primarul general al Bucureștiului, al capitalei țării, trebuie să fie un om cu viziune. Trebuie să fie cel care aduce, în primul rând, finanțările necesare pentru a rezolva problemele primăriei. Tratează și discută de la egal la egal cu toți primarii capitalelor mari din toată lumea. Poate face instrumente financiare. De exemplu, eu am spus clar un lucru. Unii vor spune 'aolo Teodorovici cu ideile lui'! Păi Teodorovici cu ideile lui a schimbat economia României. De exemplu, Sidex Galați..."

Bogdan Chirieac: "Știți că Borza face eforturi supraomenești să-l scoată din faliment, dar nu are susținerea guvernului."

Eugen Teodorovici: "Deci, acel combinat aparține acestei țări și trebuie să rămână acestei țări. Vă spun de ce, din punct de vedere strategic, economic, din toate punctele de vedere. Eu, capitală, pot să creez un instrument financiar alături de alte comunități bogate sau interesate, cum ar fi Galațiul, Brăila și altele. Putem să avem acest vehicul care să ia de la statul român combinatul și să îi șteargă datoria de jumătate de miliard. Eu nu vreau să dau combinatul lui Ahmetov. De ce? Ahmetov, miliardarul ucrainean, va face ce cu el? Își va duce în țara proprie ceea ce produce. Normal! Nouă, dacă ne va da ceva, ne va da la preț de aur, eventual. Eu n-am nevoie de asta. Fondurile europene unde le cheltui? Proiectele cu ce se fac? Nu se fac cu materie primă sau produs oțel-beton? Eu trebuie să-l preiau. O parte din producția respectivă, pentru noi, cei care formăm acest vehicul, putem să ne luăm la preț de producție oțelul și betonul pentru a construi în București, dar și în alte orașe, ce am de construit. Diferența sau o parte din producție se duce în țară cu prețul de producție. Statul nu face niciodată business cu propriul său popor. Ce vă spun eu acum e perfect corect numai că mulți vor zice 'domne, cum să facă primăria așa ceva'? Da, domne, primăria trebuie să facă business. Bucureștiul poate să facă business și să fie independent economic de absolut tot. De la termie, alimentație, apă caldă, ce vrei. Orașul acesta poate să fie un proiect-pilot pentru întreaga țară. Asta vreau să demonstrez. Vreau să demonstrez că Bucureștiul și România au o șansă și că toate aceste idei bune, văzute și trăite de bucureșteni, se pot răsfrânge în toată țara."

