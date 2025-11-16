€ 5.0847
Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei
Data publicării: 16:26 16 Noi 2025

Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei
Autor: Mihai Ciobanu

teodorovici_14616900
 

Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, și-a depus duminică dosarul de candidatură la Primăria Capitalei, la Biroul Electoral Municipal.

El a anunţat că va participa la alegerile din 7 decembrie în calitate de candidat independent.

„Mă adresez vouă, bucureştenilor, cu un angajament ferm. Astăzi îmi depun oficial candidatura, ca independent, pentru Primăria Capitalei. Intru în această competiţie pentru a demonstra că Bucureştiul poate fi condus cu profesionalism şi rezultate. Am o viziune clară şi experienţa necesară pentru a o pune în practică. Mesajul meu este simplu: experienţa face diferenţa. Haideţi să transformăm Bucureştiul într-un model de eficienţă”, a transmis Teodorovici pe Facebook.

Citiţi şi: Cătălin Drulă, primar general al Capitalei? Ce spun astrele despre şansele sale în alegerile din 7 decembrie

Până în acest moment, BEM a validat şase candidaturi pentru funcţia de primar general: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD) şi Virgil Alexandru Zidaru (independent). De asemenea, Liviu Gheorghe Floarea, candidatul Partidului Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache (PNŢMM), s-a înscris în cursă.

Luni este ultima zi în care pot fi depuse candidaturile. Ana Ciceală (SENS) şi Vlad Gheorghe (independent) şi-au anunţat intenţia de a participa și urmează să se prezinte tot luni la BEM pentru depunerea dosarelor.

alegeri bucuresti 2025
eugen teodorovici
