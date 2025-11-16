Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura la Primăria Capitalei

El a anunţat că va participa la alegerile din 7 decembrie în calitate de candidat independent.

„Mă adresez vouă, bucureştenilor, cu un angajament ferm. Astăzi îmi depun oficial candidatura, ca independent, pentru Primăria Capitalei. Intru în această competiţie pentru a demonstra că Bucureştiul poate fi condus cu profesionalism şi rezultate. Am o viziune clară şi experienţa necesară pentru a o pune în practică. Mesajul meu este simplu: experienţa face diferenţa. Haideţi să transformăm Bucureştiul într-un model de eficienţă”, a transmis Teodorovici pe Facebook.

Până în acest moment, BEM a validat şase candidaturi pentru funcţia de primar general: Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD) şi Virgil Alexandru Zidaru (independent). De asemenea, Liviu Gheorghe Floarea, candidatul Partidului Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache (PNŢMM), s-a înscris în cursă.

Luni este ultima zi în care pot fi depuse candidaturile. Ana Ciceală (SENS) şi Vlad Gheorghe (independent) şi-au anunţat intenţia de a participa și urmează să se prezinte tot luni la BEM pentru depunerea dosarelor.