Djokovic supraviețuiește provocării vitejești a britanicului Fearnley /video

Wildcard-ul, care era clasat în afara topului 500 mondial acum doar o lună, înainte de a urca aproape 250 de locuri după ce a câștigat un turneu Challenger de nivel secund în Nottingham, va pleca cu multe momente memorabile de la debutul său pe terenul central. Este puțin probabil să uite urletul zguduitor al lui Djokovic după ce sârbul l-a rupt pentru a prelua conducerea cu 3-2 în setul al treilea.

Fearnley va prețui, de asemenea, amintirea de a fi aplaudat de unul dintre cei mai mari sportivi ai tuturor timpurilor, când a reușit o câștigare spectaculoasă de crosscourt care a trecut pe lângă Djokovic, câștigându-i un punct de break în următorul joc. Fără îndoială, își va aminti și fiorul de a-l rupe pentru prima dată pe campionul de 24 de ori de Grand Slam, când sârbul a trimis un backhand în fileu, urmat de o ovație în picioare răsunătoare.

Fearnley va reface mental și strategia sa de mare risc și mare recompensă pe care a folosit-o în ultimul joc al setului al treilea, care s-a încheiat cu un forehand al lui Djokovic trimis în afara terenului, cedându-și serviciul și setul - spre deliciul mulțimii entuziasmate. L-a avut din nou pe Djokovic în corzi după o dublă greșeală a campionului de șapte ori de la Wimbledon, care i-a oferit lui Fearnley două puncte de break la 3-2 în setul al patrulea.

British wild card Jacob Fearnley gave the No.2 seed a real test, but Djokovic prevailed 6-3, 6-4, 5-7, 7-5!#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/hd9WFswG8f