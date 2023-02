Horoscop chinezesc. Cărui organ din corp îi corespunde fiecare semn și ce spune acest lucru despre zodia ta

Aceste organe pot fi reprezentative pentru lecțiile pe care le poate învăța fiecare nativ din zodiac, dar și pentru provocările pe care le poate primi. Am primit detalii importante de la Octavian Sbârnă, acupunctor, consultant în Feng Shui și astrologie chineză.

1. ŞOBOLAN (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Cărui organ îi corespunde Șobolanul, ca semn din zodiacul chinezesc? Se pare că acest animal are legătură cu colecistul. În denumire populară, acest organ este cunoscut și sub numele de "fiere". Acesta ajută la absorbția de vitamine, dar și de lipide.

Din punct de vedere metaforic, această absorbție are o legătură foarte intensă cu luarea deciziilor. Dacă ești Șobolan în zodiacul chinezesc, te poți gândi mai mult la ce lucruri trebuie să păstrezi. Câte îți fac bine și câte îți aduc rău?

2. BIVOL (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Cărui organ îi corespunde Bivolul? Organul reprezentativ pentru acest semn din zodiacul chinezesc este ficatul. Acest organ are o legătură strânsă și cu colecistul, reprezentat de semnul Șobolanului. Asta înseamnă că, dacă acest colecist este strâns legat de luarea deciziilor, ficatul vorbește despre ideea de plan.

Ești Bivol în horoscopul chinezesc? Întreabă-te în ce direcție mergi. Care sunt planurile tale? Care sunt viziunile tale și cum îți concepi strategiile?

3. TIGRU (1950, 1962, 1974, 1986,1998, 2010)

În ianuarie, am ieșit din anul Tigrului de Apă și am intrat în cel al Iepurelui de Apă. Ei bine, partea de Tigru are legătură cu plămânii. Aceste organe au un spectru care se duce în zona de conexiune cu Universul și cu Divinitatea. Totodată, plămânii au legătură și cu ideea de nedreptate.

4. IEPURE (1951, 1963, 1975,1987,1999, 2011)

2023 este anul Iepurelui de Apă în zodiacul chinezesc. Trebuie să știi că Iepurele este un semn zodiacal asociat cu colonul. Acest organ îndeplinește mai multe funcții. Are rolul de a extrage mineralele. Așadar, nu se mai realizează digestia când mâncarea ajunge în colon, dar se pot extrage mineralele, acele bucățele mici, de nivel atomic, fără de care nu putem să trăim cu adevărat.

Deci, apare ideea de metal prețios. La nivel spiritual, colonul este cel care este responsabil cu trasarea concluziilor. Am încheiat un ciclu, am trecut printr-o anumită etapă din viață și aceasta s-a încheiat. Cu ce lecții am rămas?

5. DRAGON: (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Cu ce organ este asociat Dragonul, unul dintre cele mai norocoase semne din zodiacul chinezesc? Se pare că acest animal este asociat cu stomacul. Acesta are legătură cu stomacul fizic, dar, la nivel simbolic, cu ideea de înghițim sau nu înghițim.

Stomacul acționează ca un fel de poartă. La nivel fizic, stomacul are rolul de a accepta alimentele sau de a le respinge, de a da afară, în cazul unei intoxicații. Însă, la nivel emoțional, trebuie să acceptăm sau să eliminăm tot felul de situații, de circumstanțe. Acceptăm oameni, lucruri sau le respingem, fiindcă nu ne fac bine.

