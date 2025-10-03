€ 5.0837
Data publicării: 12:59 03 Oct 2025

Patru reguli de bază pentru a slăbi fără diete. Ce trebuie să faci
Autor: Darius Mureșan

 dieta-femeie-slabit_03241500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepic.diller
 

Nutriționistul italian Franco Berrino propune patru principii esențiale care te vor ajuta să îți menții greutatea și chiar să pierzi câteva kilograme, fără restricții extreme și cu obiceiuri ușor de urmat.

 

Primul este mestecatul lent și atent, care stabilizează glicemia și crește sațietatea. Al doilea, cina în cantități mici și luată devreme, lăsând aproximativ 14 ore între cină și micul dejun. Al treilea principiu presupune consumul alimentelor „aliate” ale slăbirii: legume, fructe moderate, nuci, leguminoase și produse fermentate.  Expertul recomandă controlul, nu interzicerea, alimentelor procesate, cărnii roșii și făinii rafinate, pentru un echilibru real între calorii și nutrienți, potrivit 20minutos.es

 
 
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @sewcream 
 

Răbdarea, cheia succesului în procesul de slăbire

Procesul de slăbire este adesea perceput ca o cursă contra cronometru, în care rezultatele rapide sunt considerate un indicator al eficienței. Însă realitatea este mult mai complexă: pierderea în greutate sănătoasă și durabilă presupune răbdare, consistență și o înțelegere profundă a propriului corp.

Răbdarea în procesul de slăbire nu este doar o virtute, ci o necesitate. Schimbările semnificative în greutate apar treptat, fiind rezultatul unor obiceiuri sănătoase consolidate în timp, nu al unor intervenții bruște sau al dietelor restrictive care promit rezultate imediate. Cercetările în domeniul nutriției și metabolismului arată că pierderea în greutate lentă și constantă favorizează menținerea greutății pe termen lung, reduce riscul efectului yo-yo și minimizează impactul negativ asupra sănătății.

De asemenea, răbdarea are un rol psihologic esențial. Procesul de slăbire presupune adoptarea unui stil de viață echilibrat, gestionarea emoțiilor legate de mâncare și învățarea de a aprecia progresul treptat. Persoanele care reușesc să privească fiecare mică victorie ca pe un pas înainte sunt mai motivate să continue și mai puțin susceptibile să renunțe în fața obstacolelor.

Succesul în slăbire nu constă în rapiditate, ci în perseverență și răbdare. Adoptarea unei abordări echilibrate, în care progresul se construiește pas cu pas, nu doar că asigură rezultate durabile, dar transformă procesul de slăbire într-o experiență sustenabilă, pozitivă și armonioasă pentru corp și minte.

 

