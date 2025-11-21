Abi. Așa sunt toți oamenii în Turcia. Frați, surori. Desigur, sunt și excepții, ca peste tot, dar ”abi” sunt cei mai mulți. Femeile mai în vârstă sunt toate ”anne”, iar pentru copii, cu o mână către cer, se roagă pentru ”noroc”. Nu e vreun secret că iubesc, în special, copilașii băieți. Nu îi iubesc, îi adoră. Pentru unii, în funcție de cultura și religia lor, băieții sunt moștenirea lor pentru țară. Însă, în ciuda a tot ceea ce auzim despre ei, despre situația economică, despre cât de greu e în Turcia, nu au uitat ce contează cel mai mult: umanitatea. Turcii nu se bat între ei, se susțin, se sprijină, sunt uniți, sunt sprijin, sunt oameni. Oameni între ei, oameni cu tot ce-i în jurul lor.

Iată câteva informații aduse ”în bagaj” din Turcia:

Turcii iubesc și pisicile, și pescărușii, și cățeii. Animalele străzii nu sunt ale nimănui, sunt ale lor. În orice colț de stradă vezi mâncare pentru pisici, apă și, uneori, și mici căsuțe improvizate. Seara, vei vedea resturi de mâncare puse pentru pescăruși. În zonele unde sunt câini ai străzii, ei au zgărzi. Pentru că ei nu sunt ai nimănui, sunt ai lor, ai tuturor. În stațiile de tramvai, vei vedea oameni care se bucură de prezența unei pisici care toarce. Turiștii își fac selfiuri cu pisicile prietenoase. Turcii de la magazine își beau ceaiul cu ele. Pe străzi sunt amplasate automate în care turișii pot băga monede, iar în recipientul de jos vor cădea boabe pentru pisici. Pentru că ei iubesc animalele și trăiesc în armonie cu ele. În Turcia, nu există ca un cetățean să sune la Poliție pentru că au văzut pe cineva hrănind pisici sau câini. Acel cineva, dacă ar exista, nu ar fi bine primit în comunitate.

Pauza de ceai e pauză de ceai, pauza de masă e pauză de masă . Veți vedea, pe străzi, cum câțiva turci stau la ceai, liniștiți, cu o pisică lângă ei sau cum improvizează masă mare pentru micul dejun, cu 10 oameni în jurul ei, de la toate magazinele din zonă.

În Turcia, pare că șoferii nu au mașinile prevăzute cu semnal. Regulile de circulație sunt simple: Ai loc să te bagi, te bagi, nu eziți. Eziți, încurci traficul. Te bagi fără semnal, că altfel pierzi timp. La fel e și cu pietonii. Acolo nu există contact vizual cu șoferul. Dacă șoferul vede pietonul că a călcat pe trecerea de pietoni și nu se oprește, oprește el mașina. Dacă pietonul ezită așteaptă, regula e simplă: mașina nu oprește. Claxonezi! Claxonezi și preventiv, în caz că uiți mai târziu să o faci. Claxonezi, dar nu înjuri. Claxonezi și râzi! Vine salvarea? Să te ocolească. Nu se supără nimeni. Dar, așa, în haosul din traficul și pe 9 benzi de pe lângă Istanbul, dar și de prin oraș, nimeni nu se stresează, nu am văzut niciun accident, nicio supărare, niciun pieton lovit, nimic!

