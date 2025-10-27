€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 18:40 27 Oct 2025

Măsurile Guvernului Bolojan, efect invers, avertizează Ponta: Lucrurile se vor înrăutăți
Autor: Iulia Horovei

Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres
 

Fostul premier al României, Victor Ponta, nu vede cu ochi buni măsurile de austeritate implementate de Guvernul Bolojan.

Fostul premier Victor Ponta e de părere că măsurile de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan pentru diminuarea deficitului bugetar au, de fapt, un efect invers.

El a punctat faptul că tinerii care finalizează liceul sau facultatea întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, în timp ce numărul angajaților din sectorul public a crescut cu aproximativ 200.000 de la guvernarea sa, ajungând la 1,3 milioane.

Lucrurile se vor înrăutăți, spune Ponta

Măsurile economice au efect invers, sunt greșite. Oamenii vor suferi din ce în ce mai mult. Abia acum se simte în economie impactul negativ. S-au blocat posturile, pentru că nu i-au dat afară pe toți cei angajați politic. 

Sunt vreo 200.000 de angajați în plus de la Guvernul Ponta până încoace: de la 1,1 milioane la 1,3 milioane. Nu vă închipuiți că fac ceva mai mult. Între timp, ne-am mai și digitalizat, avem și noi telefoane, calculatoare.

Nu s-a dat niciunul afară, dar au blocat posturile. Dom'le, nu mai angajăm pe alții! Păi și cei care termină liceul, facultatea? Ce facem cu ei? A, nu e treaba noastră, să plece! Dacă-s buni și pleacă în străinătate, nu mai vin înapoi, să știți! De ce să-i lăsăm să plece?! Nu, ca să ne dea nouă bine la cifre”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Nici previziunile pentru perioada următoare nu arată bine, potrivit fostului premier: „Lucrurile arată rău și se vor înrăutăți”, a conchis el.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Publicat acum 10 minute
„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Publicat acum 16 minute
Ministrul Szijjarto promite că Budapesta va bloca Ucraina în UE
Publicat acum 25 minute
Rapid București - Unirea Slobozia / Live Score
Publicat acum 34 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 16 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close