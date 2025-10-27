Măsurile Guvernului Bolojan, efect invers, avertizează Ponta: Lucrurile se vor înrăutăți

Fostul premier Victor Ponta e de părere că măsurile de austeritate aplicate de Guvernul Bolojan pentru diminuarea deficitului bugetar au, de fapt, un efect invers.

El a punctat faptul că tinerii care finalizează liceul sau facultatea întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, în timp ce numărul angajaților din sectorul public a crescut cu aproximativ 200.000 de la guvernarea sa, ajungând la 1,3 milioane.

Lucrurile se vor înrăutăți, spune Ponta

„Măsurile economice au efect invers, sunt greșite. Oamenii vor suferi din ce în ce mai mult. Abia acum se simte în economie impactul negativ. S-au blocat posturile, pentru că nu i-au dat afară pe toți cei angajați politic.

Sunt vreo 200.000 de angajați în plus de la Guvernul Ponta până încoace: de la 1,1 milioane la 1,3 milioane. Nu vă închipuiți că fac ceva mai mult. Între timp, ne-am mai și digitalizat, avem și noi telefoane, calculatoare.

Nu s-a dat niciunul afară, dar au blocat posturile. Dom'le, nu mai angajăm pe alții! Păi și cei care termină liceul, facultatea? Ce facem cu ei? A, nu e treaba noastră, să plece! Dacă-s buni și pleacă în străinătate, nu mai vin înapoi, să știți! De ce să-i lăsăm să plece?! Nu, ca să ne dea nouă bine la cifre”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

Nici previziunile pentru perioada următoare nu arată bine, potrivit fostului premier: „Lucrurile arată rău și se vor înrăutăți”, a conchis el.