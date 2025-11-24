€ 5.0871
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Data publicării: 15:53 24 Noi 2025

EXCLUSIV De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Autor: Ioan-Radu Gava

bloc comunist in bucuresti Foto: Unsplash
 

Candidatul independent Vlad Gheorghe a vorbit despre probleme chiriilor în București și a spus cum va rezolva această problemă, dacă va ajunge primar general al Capitalei.

Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Generală, consideră că în Bucureștiul actual nu mai există spațiu de dezvoltare și este imperios necesar ca acesta să se unească cu Ilfovul.

„Discutăm despre un singur București, împreună cu viitorul fost județ Ilfov, tocmai pentru că ne gândim la o dezvoltare corectă pe care trebuie să o împingem în afara Bucureștiului actual, fiindcă nu mai avem loc. Nouă ne-a rămas mic Bucureștiul, în realitate, iar atunci trebuie să avem o gândire unitară.

Se construiește haotic nu numai în București, dar și în Ilfov e același lucru. Sunt comune unde există niște dezvoltări de apartament uriașe, care nu au nicio legătură cu infrastructura din jurul lor. Trebuie să avem o decizie unitară pe București, ca să controlăm cum construim, mă refer în special la zona de infrastructură, care sunt standardele de mediu pe care trebuie să le îndeplinească toate construcțiile din Bucureștiul unit și, de asemenea, să putem controla prețul chiriilor și locuințelor, astfel încât să fie rezonabil“, a spus Vlad Gheorghe.

CITEȘTE ȘI                -                Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați

Cum vrea Vlad Gheorghe să controleze prețul chiriilor în București?

Potrivit candidatului independent la Primăria Generală, prețurile chiriilor în Capitală sunt controlate de dezvoltatorii imobiliari, iar o eventuală unire a Bucureștiului cu Ilfovul ar atrage după sine și o reglementare mai strictă a speculei în acest segment.

„În acest moment, chiria se împinge în sus și de niște dezvoltatori, care rămân după ce construiesc cu foarte multe apartamente în regim de închiriere.

Când tu ai câteva sute de apartamente, dacă setezi prețul pentru acele sute de apartamente, automat ai ridicat piața. Nu există reglementare pe chestia asta, nu există control de la Consiliul Concurenței. Chiria crește foarte mult în București în mare parte din cauza acestor dezvoltatori care au putere să împingă chiria prin numărul mare de apartamente.

Astfel, prin normele de autorizații de construire, spunem că X % din apartamente, dacă se dau în închiriere, nu poți trece de un anumit preț. Așa stăvilim această chestiune și dezvoltatorul știe de la început care sunt regulile. Este varianta de rent control, care se întâmplă de zeci de ani în New York. La fel putem controla și noi“, a mai spus, la DC News, Vlad Gheorghe.

