Noul plan pentru București: „Desființăm sectoarele și facem un spital"
Data actualizării: 11:37 25 Noi 2025 | Data publicării: 11:37 25 Noi 2025

Noul plan pentru București: „Desființăm sectoarele și facem un spital”
Autor: Alexandra Curtache

Sursa foto: https://www.freepik.com, @frimufilms
 

Vlad Gheorghe a lansat o idee ambițioasă în campania sa pentru Primăria Capitalei: desființarea sectoarelor din București și transformarea clădirii Academiei Române într-un spital metropolitan de mari dimensiuni.

Potrivit lui, este momentul pentru o administrație eficientă, care să investească în sănătate, nu să risipească resurse. Gheorghe susține că Bucureștiul are nevoie urgentă de un spital mare și modern, iar soluția pe care o propune este ingenioasă: clădirea Academiei Române.

„Este în centrul Capitalei, are acces rutier excelent, poate susține heliport, rezistă la cutremur și chiar la bombardament”, a scris el pe Facebook. În plus, sub clădire ar exista un sistem subteran strategic, ideal pentru situații de urgență, un avantaj semnificativ pentru o unitate medicală vitală.

 „Banii sectoarelor” - resursa secretă pentru sănătate

Proiectul spitalului metropolitan nu este nou: a mai existat o machetă de aproximativ 50.000 de euro, cu un buget estimat la 400 de milioane de euro pentru construcție și 170 de milioane pentru utilare. Gheorghe argumentează însă că, dacă folosim clădirea deja existentă a Academiei Române, costurile se reduc drastic: rămân doar amenajarea și dotarea. Astfel, s-ar cheltui mult mai puțin față de un spital construit de la zero.

Un alt pilon al planului lui Gheorghe este redirecționarea fondurilor. El afirmă că sectoarele Bucureștiului consumă anual 6 miliarde de lei doar pentru cheltuieli de funcționare. Aceste sume, spune el, ar putea fi mutate cu ușurință către proiecte de sănătate dacă sectoarele pe care le consideră structuri redundante sunt desființate. Este, în opinia lui, o schimbare fundamentală: „Desființăm sectoarele. Facem un spital. Așa arată administrația care lucrează pentru oameni, nu pentru baroni”.

Parcul de lângă Academia Română, un atuu neexploatat

Un alt element de susținut este acela că zona Academiei Române nu este doar potrivită ca locație, ci oferă și un avantaj peisagistic.

„Zona dispune deja și de un parc uriaș, care trebuie doar amenajat corespunzător”, subliniază Gheorghe. Cu o amenajare corectă, spațiul verde ar putea deveni parte integrantă a spitalului, oferind un mediu liniștit și prietenos pacienților.

Mesajul central al lui Vlad Gheorghe este unul de reformă, nu doar în domeniul sănătății, ci și în cel al administrației locale. Prin desființarea sectoarelor și crearea unei entități unitare, el promite o guvernare mai simplă, mai puțin birocratică și mai eficientă.

Propunerea medicală, un spital metropolitan în clădirea Academiei Române, devine simbolul acestei viziuni: investiție inteligentă, utilizarea infrastructurii existente și resurse direcționate acolo unde contează cu adevărat. 

bucuresti
