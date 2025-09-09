Data publicării:

Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală

Un medic stomatolog avertizează asupra efectelor ascunse ale apei carbogazoase asupra danturii, explicând de ce a renunțat complet la această băutură și de ce recomandă pacienților să facă la fel.

În viață, oamenii primesc doar două seturi de dinți, iar cel permanent trebuie protejat pe termen lung.

„Îngrijirea danturii este o misiune pe viață”, spun medicii, care atrag atenția că prevenția este mai ieftină și mai sănătoasă decât tratamentele costisitoare din viitor, conform Ladbible.

Dr. Ben Atkins, stomatolog în cadrul Oral Health Foundation, a subliniat că apa carbogazoasă nu face parte din obiceiurile lui zilnice.

„Nu o beau niciodată și le recomand și pacienților să nu o facă”, a declarat medicul pentru publicația iNews.

Deși nu conține zahăr și nu este la fel de dăunătoare ca alte băuturi carbogazoase, apa minerală acidulată poate afecta dinții din cauza acidului carbonic

„Este un acid foarte slab, dar tot acid rămâne și poate fi dăunător pentru dinți”, a explicat dr. Atkins.

Acesta a detaliat modul în care acidul „corodează” treptat smalțul dentar, lăsând dintele vulnerabil: „De-a lungul vieții, acest lucru poate afecta o cantitate mare de smalț”, a avertizat specialistul.


Consecințe grave în timp

Medicul a spus că a tratat pacienți care au pierdut până la 90% din coroana dinților, din cauza combinației dintre refluxul acid și consumul frecvent de băuturi carbogazoase.

„Recomand întotdeauna apa plată în locul oricărei alte băuturi”, a punctat stomatologul.

Colegul său, dr. Praveen Sharma, a confirmat pericolele, subliniind că nivelul de aciditate crește și mai mult dacă apa carbogazoasă este aromatizată, mai ales cu citrice.

„O băutură ușor acidă poate afecta dinții prin eroziunea stratului exterior al smalțului dentar”, a explicat el.

Un studiu al Institutului Național de Sănătate a arătat că apa plată are un pH neutru (7), în timp ce cafeaua simplă ajunge la pH 5. Apa carbogazoasă se situează la un nivel asemănător, însă unele variante aromatizate, precum cea de lămâie, pot ajunge la pH 3, un nivel suficient de acid pentru a deteriora dantura.


Cum să reduci efectele negative

Chiar dacă dr. Atkins recunoaște că un pahar de apă carbogazoasă ocazional „nu-ți va strica dinții”, specialistul avertizează că băutura nu trebuie consumată zilnic.

Stomatologii recomandă câteva măsuri simple pentru a limita efectele:

- apa carbogazoasă să fie băută cu paiul, pentru a reduce contactul cu dinții;

- clătirea gurii cu apă plată după consum;

- evitarea periajului imediat după ce a fost băută, pentru a nu freca acidul în smalț.

Apa carbogazoasă poate părea o alternativă sănătoasă la sucurile dulci, însă medicii avertizează că, pe termen lung, aciditatea sa afectează smalțul dentar. Alegerea apei plate rămâne cea mai sigură opțiune pentru protejarea danturii.

