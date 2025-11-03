€ 5.0851
Data actualizării: 11:13 03 Noi 2025 | Data publicării: 10:18 03 Noi 2025

Ziua în care cățelușa Laika a fost trimisă în spațiu: Sacrificiul celui mai bun prieten al omului
Autor: Iulia Horovei

laika catelusa În imagine, cățeluța Laika. Sursa foto: Unknown author - likely Soviet space program, Public domain, via Wikimedia Commons
 

Se împlinesc 68 de ani de la lansarea lui Sputnik 2 și călătoria tragică a cățelușei Laika.

În dimineața zilei de 3 noiembrie 1957, Laika, un metiș de husky-spitz de talie mică, a devenit primul animal care a orbitat Pământul. La bordul navei sovietice Sputnik 2, inima ei bătea cu putere, respirația i se accelera, iar spațiul restrâns și căldura intensă făceau ca zborul să fie un coșmar. Nava fusese proiectată pentru un zbor „one-way”: Laika nu avea cum să se întoarcă, iar ea a murit la câteva ore după lansare, cel mai probabil din cauza supraîncălzirii, potrivit smithsonianmag.

Sovieticii au ales câini pentru misiunile spațiale datorită experienței lor medicale și a disponibilității câinilor vagabonți, care erau mai ușor de recrutat decât maimuțele folosite de americani. Laika fusese antrenată să reziste izolării, zgomotului, vibrațiilor și forțelor extreme din timpul lansării. Echipa sovietică a monitorizat semnele vitale ale câinelui prin implanturi și senzori speciali, dar condițiile neașteptate de căldură au făcut ca misiunea să fie fatală. Inițial, sovieticii au raportat că Laika a supraviețuit mai multe zile, însă dezvăluirile ulterioare au confirmat că decesul a survenit în primele ore de la lansare.

Laika, simbol al curajului și al prețului plătit pentru ambițiile oamenilor

Misiunea ei a fost esențială pentru pregătirea primilor cosmonauți umani, oferind date despre cum reacționează organismele vii în condiții de microgravitație și izolare extremă. Povestea ei a captivat întreaga lume și a generat controverse legate de etica folosirii animalelor în cercetarea spațială, provocând proteste internaționale, inclusiv în Regatul Unit și la Națiunile Unite.

Impactul cultural al Laikei rămâne puternic și astăzi. A inspirat filme, cărți pentru copii, muzică, expoziții și chiar numele studioului american de animație LAIKA. Între 1957 și 1987, România și alte țări din blocul sovietic, precum Albania, Polonia și Coreea de Nord, au emis timbre și insigne cu imaginea câinelui. În Moscova și în alte orașe au fost ridicate statui și memoriale, iar NASA a numit o zonă de pe Marte „Laika” în onoarea ei.

Laika nu a fost primul câine în spațiu, dar a devenit simbolul sacrificiului și curajului. După misiunea ei, alți câini au fost trimiși de sovietici în spațiu între 1951 și 1966, unii supraviețuind cu succes, precum Belka și Strelka, care au revenit vii în 1960.

Astăzi, Laika rămâne un simbol al curajului și al sacrificiului: o ființă blândă trimisă în cosmos fără șansă de întoarcere. Dar povestea ei arată și cât de departe pot merge oamenii pentru propriile interese, chiar atunci când asta înseamnă a pune în pericol viața altor ființe - a câinilor - prietenii cei mai loiali ai oamenilor.

