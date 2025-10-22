NASA a confirmat: Pământul va mai avea o Lună până în 2083

NASA a confirmat existența unei noi „cvasi-Luni” care va însoți Pământul pentru următoarele decenii, conform LADbible. Deși nu este o Lună în sensul tradițional, obiectul ceresc va călători aproape în sincron cu planeta noastră, orbitând în jurul Soarelui pe o traiectorie similară.

Descoperirea unei cvasi-luni: 2025 PN7

Obiectul, denumit 2025 PN7, a fost descoperit de astronomii de la Universitatea din Hawaii și are dimensiuni cuprinse între 18 și 36 de metri, aproximativ înălțimea unei clădiri mici. Spre deosebire de Luna noastră, această rocă spațială nu este legată gravitațional de Pământ, ci se află într-o orbită temporară care o plasează ca un oaspete al sistemului nostru.

Cercetătorii estimează că 2025 PN7 ne-ar putea însoți încă aproximativ 58 de ani, până în 2083, după care va pluti din nou în spațiul liber.

Cum se mișcă cvasi-luna în jurul Pământului

Orbita sa este influențată de gravitația Soarelui și a planetelor vecine, ceea ce face ca distanța dintre Pământ și 2025 PN7 să varieze între 4 kilometri și 17 milioane de kilometri. Această oscilație explică de ce obiectul nu a fost observat până acum, în ciuda faptului că ar putea fi cu noi de aproximativ 60 de ani.

Descoperirea a avut loc întâmplător, în timpul unui studiu de rutină cu telescopul. Observatorii au identificat o „pată minusculă” printre stele, iar după săptămâni de monitorizare, s-a confirmat că aceasta urma traiectoria Pământului. Confirmarea finală a venit ulterior de la NASA.

Cvasi-lunile, însoțitori temporari ai planetei

Până acum, astronomii au observat până la opt cvasi-luni care au însoțit Pământul pentru perioade limitate de timp. Aceste obiecte nu concurează cu Luna noastră naturală, care rămâne satelitul dominant, ci reprezintă doar vizitatori temporari în călătoria noastră anuală în jurul Soarelui.

Deși vizibilitatea lor pentru ochiul liber este aproape imposibilă, prezența lor oferă oamenilor de știință oportunitatea de a studia comportamentul obiectelor mici în sistemul nostru solar și modul în care gravitația le influențează traiectoriile.

Un companion cosmic până în 2083

Chiar dacă 2025 PN7 este un vizitator mic și efemer, știrea reconfortantă este că Pământul nu călătorește singur prin cosmos.

În următoarele decenii, această cvasi-Lună ne va însoți discret, un mic pasager cosmic în marea călătorie a planetei noastre în jurul Soarelui.