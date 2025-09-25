€ 5.0754
Data publicării: 15:55 25 Sep 2025

Un bărbat acuzat de viol și crimă în Tulcea, prins după 26 de ani prin expertiza ADN

Autor: Tiberiu Vasile
crima-socanta-injunghiata_19427100 Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
 

Un bărbat acuzat de viol și crimă în Tulcea, comise în urmă cu 26 de ani, a fost prins după ce expertiza ADN a confirmat identitatea sa.

Un bărbat suspectat că a comis în 1999 o crimă brutală într-o localitate din județul Tulcea a fost identificat și reținut după mai bine de două decenii, anunță Parchetul General.

Autoritățile au stabilit că individul este cel responsabil de faptele din urmă cu 26 de ani, datorită unei expertize genetice care a confirmat legătura sa directă cu scena crimei.

"În noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din judeţul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate..."

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din judeţul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere, a întreţinut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra acesteia.

Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă", precizează comunicatul instituției.

Suspectul urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă

Suspectul urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor calificat.

Dosarul conține, între altele, un raport de expertiză genetică realizat pe 6 august 2025 de Institutul de Criminalistică al IGPR. Acesta arată că ADN-ul inculpatului, regăsit în baza de date națională, corespunde în totalitate cu urmele biologice colectate la momentul comiterii faptei, conform Agerpres.

