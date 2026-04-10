Podul de la Pucioasa, o nouă investiție în infrastructura dâmbovițeană

După aproximativ 11 ani, când circulația în zonă a fost sever restricționată, desfășurându-se pe o singură bandă a vechiului pod și pe o variantă provizorie construită în amonte, noul pod este pregătit pentru inaugurare.

"La podul de la Pucioasa, peste pârâul Bizdidel, se execută lucrările finale: se toarnă ultimul strat de asfalt, se realizează legătura cu DN71 și se montează parapeții de protecție.

Concret, s-au realizat reparații la infrastructura podului, refacerea completă a sistemului rutier și lucrări hidrotehnice pentru siguranța circulației și protecția mediului.

Acest obiectiv face parte din proiectul de reabilitare a DN71 Bâldana – Târgoviște – Sinaia.

În cel mai scurt timp, circulația rutieră va fi redeschisă în condiții optime pentru toți participanții la trafic", a anunțat Corneliu Ștefan.