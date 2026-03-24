Țigările electronice ilegale de unică folosință inundă Europa, avertizează un nou studiu

Piața ilicită de țigări electronice de unică folosință este în plină expansiune și subminează reglementările europene, alimentează consumul în rândul tinerilor și generează pierderi semnificative la bugetul de stat, potrivit unui nou studiu realizat de Institutul Fraunhofer și prezentat recent de EuReporter.co.

Cercetarea evidențiază îngrijorări tot mai mari privind incapacitatea cadrului de reglementare european de a ține pasul cu popularitatea în creștere a produselor de vapat de unică folosință, dintre care multe par să încalce normele existente ale Uniunii Europene.

Studiul, comandat de firma de consultanță strategică SKR și prezentat la Bruxelles, sugerează că o parte semnificativă din piața țigărilor electronice de unică folosință operează acum într-un „segment nereglementat”, anume produse vândute în afara cadrului stabilit prin Directiva privind produsele din tutun (TPD) a UE.

Potrivit estimărilor, piața ilicită, evaluată la 6,6 miliarde de euro în 2026, va ajunge la 10,8 miliarde de euro până în 2030, din cauza unor lacune majore în controalele vamale ale UE, în aplicarea taxelor și în protecția consumatorilor. Aceste diferențe dintre statele membre creează zone gri în care comerțul ilegal poate prospera. China reprezintă principalul furnizor al UE, în special pentru lichide.

Potrivit raportului, livrările au loc în mare parte pe rute feroviare și maritime. Pe cale maritimă, 30 de milioane de containere au sosit în porturile Rotterdam, Anvers și Hamburg. Aproximativ 30.000 de containere pe săptămână au ajuns în 2024, iar Irlanda și Țările de Jos sunt principalii cumpărători de produse de vapat, pe care le distribuie apoi în restul UE.

Conform calculelor Comisiei Europene, aproape 800 de milioane de colete au fost trimise din China către Uniunea Europeană în 2024. La mijlocul lunii iulie 2025, Consiliul Central Economic al Belgiei (Conseil central de l’économie) a avertizat cu privire la „un aflux incontrolabil de colete din China.” Potrivit CCE, până la 4 milioane de colete sunt declarate în prezent în fiecare zi la vămile belgiene.

Cercetătorii avertizează că extinderea acestei piețe paralele ridică preocupări nu doar legate de sănătatea publică, ci și de veniturile fiscale, de aplicarea reglementărilor și de extinderea rețelelor de criminalitate organizată.

Boom-ul țigărilor electronice de unică folosință

Țigările electronice de unică folosință au devenit unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din piața produselor cu nicotină din Europa. Ieftine, colorate și disponibile într-o gamă largă de arome, aceste dispozitive de unică folosință au cunoscut o popularitate uriașă în ultimii ani, în special în rândul consumatorilor tineri. Totuși, cercetătorii afirmă că extinderea rapidă a pieței a creat și oportunități pentru ca produse neconforme și potențial ilegale să intre în Europa prin lanțuri de aprovizionare globale complexe.

Studiul Fraunhofer indică faptul că multe dintre produsele disponibile în prezent pe piețele europene nu respectă reglementările UE. Printre cele mai frecvente încălcări identificate se numără:

· depășirea limitei UE de 2 ml de lichid pentru vapat

· concentrații de nicotină peste limita legală de 20 mg/ml

· lipsa avertismentelor de sănătate sau avertismente incomplete

· nerespectarea obligației de notificare prin sistemul european de înregistrare a produselor

Provocări în aplicarea legislației

În conformitate cu Directiva privind produsele din tutun (TPD) a UE, care reglementează produsele din tutun și nicotină în întreaga Uniune Europeană, țigările electronice sunt supuse unor limite stricte menite să protejeze consumatorii. Acestea includ limite privind concentrația de nicotină, volumele de lichid și cerințe pentru notificarea produselor și avertismentele de sănătate.

Totuși, aplicarea acestor reguli depinde, în mare parte, de autoritățile naționale și de agențiile vamale. Cercetătorii afirmă că natura din ce în ce mai globalizată a lanțurilor de aprovizionare pentru produse de vapat face dificilă monitorizarea conformității.

Produsele fabricate în afara UE pot intra pe piață prin multiple canale, inclusiv comerț transfrontalier, platforme online și mici comercianți independenți. În unele cazuri, dispozitive neconforme sunt vândute în mod deschis în magazine, deși nu respectă cerințele de reglementare ale UE.

O piață ilicită mai largă a nicotinei în Europa

Apariția produselor de vapat ilegale are loc în paralel cu extinderea pieței ilicite de tutun în anumite părți ale Europei. Țările cu taxe ridicate pe tutun și reglementări stricte au înregistrat o creștere a comerțului cu țigări ilegale și produse din tutun contrafăcute.

Franța are în prezent cea mai mare piață de țigări ilicite din Europa: estimări recente sugerează că au fost consumate 18,7 miliarde de țigări ilicite în 2024, reprezentând aproximativ 37,6% din consumul total de țigări. Practic, mai mult de una din trei țigări fumate în Franța ar putea fi ilegală. Prețurile ridicate din retail – adesea între 11 și 13 euro pachetul - au creat stimulente puternice pentru rețelele de contrabandă și producătorii de contrafaceri.

Autoritățile raportează că grupările de criminalitate organizată joacă un rol important în acest comerț, folosind rute de contrabandă, fabrici clandestine și canale de vânzări online pentru a distribui produse ilegale. Din 2021, autoritățile franceze au destructurat șapte fabrici ilegale de țigări, ceea ce evidențiază amploarea și sofisticarea acestor operațiuni.

Țările de Jos înregistrează o creștere a produselor ilegale pentru vapat în urma introducerii unor reglementări foarte restrictive

Țările de Jos au înregistrat o creștere accentuată a produselor ilegale pentru vapat, după introducerea unor noi reglementări stricte. Politicile olandeze includ:

· interzicerea lichidelor aromate, cu excepția aromei de tutun;

· interzicerea vânzărilor online de produse pentru vapat;

· restricții care limitează vânzările doar la comercianții specializați în tutun.

Autoritățile afirmă că aceste măsuri au fost concepute pentru a reduce utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor. Cu toate acestea, agențiile de aplicare a legii raportează că țigările electronice ilegale de unică folosință rămân disponibile, adesea importate din Asia.

Poliția olandeză a confiscat zeci de mii de dispozitive ilegale de vapat în ultimii ani, iar țara a înregistrat și o creștere semnificativă a țigărilor ilicite. Estimările recente sugerează că aproximativ 17,9% din consumul de țigări din Țările de Jos este acum ilicit, aproximativ dublu față de anul precedent.

O provocare transfrontalieră în creștere

Agențiile de aplicare a legii consideră din ce în ce mai mult produsele ilicite de tutun și de vapat drept o activitate infracțională pan-europeană. În cadrul programului EMPACT al UE, care coordonează acțiunile transfrontaliere împotriva criminalității organizate, autoritățile au raportat acțiuni majore de aplicare a legii în 2023.

Operațiunile au dus la:

· destructurarea a 68 de fabrici ilegale de țigări în Europa;

· descoperirea a 100 de facilități de tăiere și depozitare;

· confiscarea a 790 de milioane de țigări ilegale.

Autoritățile estimează că doar această cantitate ar fi suficientă pentru a aproviziona aproximativ 230.000 de fumători timp de un an întreg.

O dezbatere politică complexă

Apariția produselor ilegale pentru vapat și piața neagră a țigărilor ilicite evidențiază complexitatea reglementării pieței nicotinei în Europa. Susținătorii țigărilor electronice argumentează că aceste produse pot juca un rol în reducerea riscurilor pentru fumătorii adulți care caută alternative la tutunul tradițional. Criticii, însă, subliniază creșterea consumului în rândul tinerilor, problemele de mediu asociate dispozitivelor de unică folosință și expansiunea rapidă a piețelor ilegale.

Studiul Fraunhofer nu adoptă o poziție în această dezbatere, dar evidențiază distanța tot mai mare dintre cadrul de reglementare și evoluțiile din piață. Pe măsură ce Comisia Europeană analizează posibile revizuiri ale Directivei Europene privind produsele din tutun (TPD), factorii de decizie se confruntă cu provocarea de a echilibra obiectivele de sănătate publică cu aplicarea eficientă a legii și realitățile din piață.

Pentru autoritățile de reglementare din Europa, întrebarea nu mai este doar cum să reglementeze produsele pentru vapat, ci cum să împiedice piețele ilegale să se dezvolte mai rapid decât regulile create pentru a le controla.