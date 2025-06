LIVE Cancerul poate fi învins. Declarațiile momentului/ Propunere fără precedent din sănătate pentru școli. ”Un proiect mult mai important decât toți banii”

Cum poate fi cancerul învins? Ce e de făcut pentru a nu vă lupta, cu arme inegale cu o boală nemiloasă? Aflați, de la ora 10:00, în cadrul dezbaterii "Cancerul poate fi învins prin prevenție, depistare precoce și terapie inovatoare! Ediția 2025", organizată de DC News Media Group.

Revenim cu declarații importante.

Rolul Inteligenței Artificiale în tratarea cancerului

Dr. Cristina Berteanu, Medic primar A.T.I., doctor în medicină și vicepreședinte al Asociației R.O.Z., a vorbit, în cadrul dezbaterii, despre planul național de combatere a cancerului. Aceasta a subliniat că ”sunt teste genetice conform cărora se pot personaliza tratamentele, cu rezultate foarte bune”. Întrebată de jurnalistul Val Vâlcu dacă terapia personalizată este viitorul, dr. Cristina Berteanu a vorbit și despre Inteligența Artificială și rolul ei în acest domeniu: ”Poate fi o soluție, poate reduce costuri, poate personaliza tratamentul. Începe să-și facă prezența în multe domenii: în anatomie patologică, în imagistică, în managementul datelor”.

Miruna Ionescu, pacient oncologic vindecat, a vorbit despre lupta sa cu cancerul, care s-a încheiat acum 5 ani. După 5 ani, șansele de recidivă scad, ceea ce oferă pacientului o ușurare. A avut un cancer agresiv, dar spune că a avut norocul să-l depisteze la început. ”Cel mai important este că am avut șansa să fiu foarte bine navigată, de către toți medicii care au fost alături de mine, începând cu doamna Berteanu. Nu am considerat-o nici luptă, nici un moment în care viața se încheie, ci doar trecerea la o nouă etapă. Cancerul nu vine întâmplător, poate vine să schimbi ceva la tine, ca o lecție. Lucrurile au mers într-o direcție în care am simțit vindecarea și mi-am dorit-o mai mult ca orice. Tot acest parcurs de aproape un an de tratament, de operație, a fost un drum pe care l-am luat ca pe o șansă la viață” spune Miruna Ionescu, adăugând că nu este o sentință, deși admite că poate este un caz fericit.

”Când am avut primele simptome, primele dureri în brațul drept, când am simțit primul punct că s-ar întâmpla ceva, m-am prezentat la medic. Așa l-am descoperit în fază incipientă, la mine au existat semnale” a mărturisit Miruna Ionescu. A admis că nu a fost un parcurs ușor, doar cu speranță, existând și ”momente în care te pierzi, dar, în final, iată că am găsit lumină”.

Dr. Eduard Dănăilă, medic primar Oncologie, Șef Secție Oncologie Medicală, Centrul Oncologic SANADOR, a punctat importanța medicului de familie: ”Examenele periodice la medicul de familie sunt foarte importante”. Acesta consideră că trebuie transmise mesaje clare pentru anumite tipuri de boli: ce să facem, cum să depistăm precoce, cum să prevenim. Dr. Eduard Dănăilă consideră că educația pentru sănătate trebuie să înceapă la vârstă tânără, încă din școli, când ar trebui să fie făcută vaccinarea pentru HPV. ”Putem vorbi, la un moment dat, de educație sexuală și la copiii tineri” subliniază medicul.

Prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu, Medic primar obstetrică-ginecologie, consideră că ”din păcate, această nebunie antivaccinistă își pune amprenta și pe vaccinarea HPV”. Medicul a subliniat că scopul este prevenirea cancerului, pentru că ”dacă a început să se împrăștie un pic, din păcate nu sunt mari rezolvări terapeutice. (...) Să nu ajungem să depistăm cancer invaziv, aici este toată treaba”.

Prof. univ. dr. Carmen Orban, membru în Comisia pentru sănătate din Senatul României, afirmă că, pentru prevenție, importantă este educația. ”Screeningul este cel care te ajută la depistarea precoce a unor forme de cancer, depistare care te poate ajuta să ai forme de cancer vindecate” consideră prof. univ. dr. Carmen Orban. Aceasta a vorbit și despre noua lege a sănătății, care ne trebuie - ”modernă, aplicabilă pe realitățile existente”. ”Sunt vești bune și mă fac să cred că avem speranță. Eu cred că suntem pe un drum bun, s-a ajuns la o direcție asumată de toată lumea. Cancerul este o problemă reală și noi toți trebuie să facem ceva”.

Irina Danielescu, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, subliniază că instituțiile de învățământ, împreună cu părinții, pot alege introducerea opționalului ”Educație pentru sănătate” în școli.

Conf. univ. dr. Horațiu Remus Moldovan, președinte CNAS, a lansat o propunere importantă, la nivel public, către Ministerul Educației: ”Deveniți un partener instituțional de cursă lungă”, în scopul prevenției pentru elevi, de la o vârstă cât mai fragedă până în ultimul an de liceu, pe modelul adoptat în țările europene: ”Aș vedea educația pentru sănătate mult mai consistentă, ca fiecare grupă de vârstă să beneficieze de informațiile relevante”. ”E un proiect mult mai important decât toți banii” subliniază președintele CNAS, care propune ca medicii și asistentele să susțină orele de educație pentru sănătate.

Citește și: EXCLUSIV Președintele CNAS dă cărțile pe față din spitale. Cei mai mulți bani se duc în salariile medicilor. Se anunță o schimbare majoră

Alexandru Rafila, ministru al Sănătății, vine în confirmarea președintelui CNAS.

În curs de actualizare

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News