Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la New York

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, duminică, la New York, cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres.

Nicușor Dan i-a transmis secretarului general al ONU acestuia „profunda recunoştinţă” a României pentru implicarea în identificarea unor soluţii pentru conflictele internaţionale şi pentru susţinerea păcii, dialogului şi respectării dreptului internaţional.

Nicuşor Dan a avut, de asemenea, o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la Organizaţia Naţiunilor Unite”, a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe reţelele sociale.

În cadrul discuţiei cu Antonio Guterres, preşedintele României a reafirmat sprijinul ţării noastre pentru un multilateralism eficient, precum şi pentru iniţiativa de reformă UN80 şi Pactul pentru Viitor.

Nicuşor Dan a precizat că România îşi propune să contribuie la consolidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi la dezvoltarea unei instituţii mai bine pregătite să răspundă provocărilor actuale.

Nicuşor Dan, despre războiul din Ucraina

Un alt subiect discutat a fost războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Preşedintele României i-a mulţumit secretarului general al ONU pentru eforturile depuse pentru reducerea efectelor umanitare şi economice ale conflictului, dar şi pentru limitarea consecinţelor acestuia asupra securităţii alimentare la nivel global.

La rândul său, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a publicat pe platforma X o fotografie alături de Nicuşor Dan. Diplomatul american a transmis că Statele Unite şi România sunt „parteneri puternici” în procesul de reformă a ONU, cu obiective precum reducerea risipei, readucerea păcii şi securităţii în centrul atenţiei şi respectarea principiului suveranităţii.

Preşedintele Nicuşor Dan se află la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. La eveniment sunt prezenţi lideri şi reprezentanţi ai statelor membre, care discută principalele teme de interes de pe agenda internaţională.