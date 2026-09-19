Anul Nou Evreiesc, sărbătorit pentru prima dată în istorie în Palatul Parlamentului. Aproape 500 de invitați au participat la eveniment

sursa foto: FB/ European Jewish Congress

Palatul Parlamentului din București a găzduit, pentru prima dată în istoria sa, o ceremonie dedicată sărbătorii Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc. La eveniment au participat aproximativ 500 de invitați, printre care premierul României, președintele Parlamentului, lideri ai partidelor politice democratice, membri ai Guvernului și ai Parlamentului, ambasadori, reprezentanți ai mai multor culte religioase și membri ai comunităților evreiești din România.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai statului român, ai corpului diplomatic și ai comunităților religioase, alături de membri ai comunității evreiești, pentru a marca începutul noului an din calendarul evreiesc.

Un moment aparte al ceremoniei a fost prezența unui Aron Kodesh, dulapul tradițional în care este păstrat sulul Torei, vechi de aproximativ un secol. Alături de acesta a fost adus și un Parokhet, perdeaua brodată care se află în mod tradițional în fața chivotului.

Obiectele religioase istorice au fost transportate special la Palatul Parlamentului pentru această ocazie. Ceremonia a inclus și un sul al Torei, astfel încât celebrarea Rosh Hashanah să aibă loc într-un cadru care a păstrat elemente importante ale tradiției iudaice.

Prezența acestor obiecte într-una dintre cele mai importante instituții ale statului român a pus în prim-plan patrimoniul evreiesc și continuitatea vieții comunității evreiești din România.

Rugăciune, sunetul șofarului și speranțe pentru noul an

Rosh Hashanah marchează începutul anului în calendarul evreiesc și este asociat cu rugăciunea, sunetul șofarului și mesele festive cu alimente care au o semnificație simbolică.

Sărbătoarea este și un moment de reflecție și reînnoire, în care sunt exprimate speranțe pentru pace, sănătate și prosperitate în anul care începe.

Ceremonia organizată la Palatul Parlamentului a reunit reprezentanți ai mai multor comunități religioase și ai corpului diplomatic, alături de oficiali și membri ai comunității evreiești.

Participarea numeroasă a reprezentanților instituțiilor statului, ai partidelor politice, ai diplomației și ai diferitelor confesiuni religioase a evidențiat locul pe care patrimoniul și viața evreiască îl ocupă în istoria și societatea românească.

Evenimentul a avut loc cu sprijinul și participarea Congresului Evreiesc European, în contextul marcării Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc.