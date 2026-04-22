„Donnyland”, denumirea propusă de Ucraina pentru „mărul discordiei” din negocierile de pace cu Rusia

Negociatorii ucraineni au propus redenumirea porţiunii din Donbas pentru care Rusia încă se luptă drept „Donnyland”, în încercarea de a reintra în graţiile preşedintelui american Donald Trump, a relatat miercuri The New York Times, citat de EFE.

O zonă din Donbas, redenumită „Donnyland”

Numele, care face aluzie atât la Donbas, cât şi la diminutivul de la Donald („Donny”) şi evocă totodată şi parcul tematic Disneyland, a fost sugerat pentru prima dată în glumă de un negociator ucrainean, potrivit ziarului american, care a citat patru surse familiarizate cu discuţiile menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Însă, în ultimele luni, negociatorii au continuat să folosească numele pentru această regiune din estul Ucrainei, ceea ce arată cum tot mai mulţi lideri internaţionali apelează la egoul şi vanitatea lui Trump pentru a-şi proteja interesele, remarcă EFE.

Zona în cauză are aproximativ 80 de kilometri lungime şi 64 de kilometri lăţime şi, potrivit Ucrainei, are aproximativ 190.000 de locuitori, deşi alte surse consultate de ziarul american consideră că au mai rămas mai puţin de 100.000 de locuitori, având în vedere proximitatea cu linia frontului şi prăbuşirea economică din această zonă industrială şi minieră.

Ucraina insistă că poate apăra acest teritoriu şi nu vrea să-l cedeze Rusiei, care controlează deja cea mai mare parte a Donbasului. Totuşi, în decembrie preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat deschiderea pentru a ajunge la o soluţie intermediară, cu crearea unei zone demilitarizate sau de liber schimb în acest teritoriu disputat.

O zonă demilitarizată

Aici intervine conceptul de „Donnyland”: o zonă asupra căreia nici Moscova, nici Kievul nu ar avea control absolut şi pe care Trump ar putea-o prezenta ca pe o realizare personală, indică The New York Times.

Ucraina speră că acest lucru va determina Statele Unite să facă presiuni asupra Rusiei pentru a-şi tempera abordarea, deoarece Kremlinul a fost de acord până acum cu crearea unei zone demilitarizate doar dacă aceasta este patrulată de forţele armate sau de poliţia rusă - lucru pe care Kievul îl consideră inacceptabil, adaugă ziarul american.

„A conta pe amprenta lui Trump (în denumirea) unei zone economice libere este ceva ce (ucrainenii) probabil văd ca pe un fel de factor de descurajare" pentru a preveni viitoare invazii ruseşti, a declarat pentru ziar Samuel Charap, analist la Rand Corporation.

Un negociator ucrainean a creat chiar şi un steag verde şi auriu pentru „Donnyland” şi un imn naţional cu ajutorul ChatGPT, dar nu este clar dacă le-a şi arătat părţii americane, relatează ziarul.

The New York Times notează că discuţia a ridicat şi posibilitatea de a numi acordul privind zona demilitarizată "modelul Monaco", dat fiind că se inspiră din oraşul-stat european pentru a descrie microstatul semiautonom care ar urma să fie creat în Donbas. Acest nume a apărut în proiectele de tratate de pace, în timp ce „Donnyland” a fost menţionat doar în discuţii, adaugă acesta.

Negocierile de pace privind Ucraina au trecut pe plan secund din cauza războiului din Iran, iar delegaţia SUA - condusă de ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi de prietenul şi trimisul special al preşedintelui, Steve Witkoff - aşteaptă să se înregistreze progrese în chestiuni cheie înainte de a relua discuţiile, potrivit NYT, notează Agerpres.

