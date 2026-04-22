Ucraina cere Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin

Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat ministrul Externe de la Kiev, transmite Agerpres, citând Reuters.

"I-am întrebat pe turci despre acest lucru, am întrebat şi alte capitale", a declarat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga.

El a adăugat că Ucraina ar fi gata să ia în considerare orice alt loc în afară de Belarus sau Rusia pentru o întâlnire cu Putin, pe care Zelenski o doreşte de multă vreme pentru a încerca să grăbească o soluţionare a conflictului de peste patru ani.

Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei şi a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a lansa o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022.

Sîbiga: Dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge

Totuși, Sîbiga nu a precizat cum a răspuns Ankara acestei propuneri.

"Ne-am adresat turcilor în mod specific. Dar dacă o altă capitală, în afară de Moscova sau Minsk, organizează o astfel de întâlnire, vom merge", a precizat el.

În acelaşi timp, Andrii Sîbiga a declarat că deja a schimbat mesaje scrise cu Anita Orban, care va deveni noul ministru de Externe al Ungariei, când noul guvern se va instala la putere.

Kremlinul a anunţat anterior că este dispus să-l găzduiască pe Volodimir Zelenski la Moscova, unde liderul ucrainean a spus că nu va merge.