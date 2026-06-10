La 22 de ani, între Cambridge, St. Andrews și Munchen: Alegerea unei românce excepționale - Anna Sava

Anna Sava

Anna Sava este unul dintre tinerii din avangarda educațională a României: admisă la studiile de master la Cambridge, St. Andrews și Munchen, Anna finalizează Facultatea de Filosofie a Universității din București ca șefă de promoție și este pasionată de greacă veche, latină, studii clasice și filosofie antică.

Cât de liber e un viitor student la Cambridge sau St. Andrews?

„Uneori, libertatea nu înseamnă neapărat să poți să faci doar ce vrei tu — înseamnă și să dispui de resursele cu care să poți să faci ceea ce vrei să faci. Și atunci, dacă îți lipsește sprijinul de a fi educat din partea sistemului, din partea resurselor propriu-zise economice care sunt investite în educație —lipsa de resurse și de preocupare și de interes... cred că asta ne îngrădește libertatea în modul cel mai subtil și insidios, pentru că nu ai cum să vezi asta în primă instanță”, a zis Anna Sava la podcastul Avangarda cu Ionuț Vulpescu.

„Sper să fiu în Marea Britanie, la Cambridge, unde am fost acceptată să îmi continui studiile despre Platon și despre greaca veche. Este un program masteral de 9 luni. E interdisciplinar — asta e, de fapt, ce m-a atras cel mai tare. E, într-adevăr, nu neapărat între Platon și matematică, deși sunt foarte multe legături și acolo, ci între toate domeniile umaniste — mai degrabă cele ale zonei clasice. Dar da, studenții sunt încurajați să raporteze ce studiază din lumea antică la lumea contemporană. De ce Platon? Acum nu mă pot abține — am avut analogia cu numele, cu Sfântul Sava — trebuie să spun că și la Platon există o afinitate de nume, pentru că pe bunica mea o chema Platon. Ileana Platon. Acum lăsăm gluma la o parte. Platon este un mare scriitor, un mare filosof, uneori poet, pentru că are niște capacități poetice incredibile. Și este — a fost — discipolul unuia dintre cei mai mari oameni care au trăit pe pământul acesta, pe numele său, Socrate. Și nu știu cum poți să nu ajungi la Platon făcând filosofie”, a zis Anna Sava.

„Problema e că Platon nu mai e doar al Greciei — adică nu a fost aproape niciodată doar al Greciei sau al Atenei. Platon e peste tot: în România, în Marea Britanie, în Statele Unite. El a dictat întreaga civilizație occidentală de după el, dintr-un anumit punct de vedere. Sigur că mai există și alte mari influențe — creștinismul și așa mai departe — dar pe Platon îl găsești oriunde. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să îl spun. Celălalt e că la Atena studiile de filosofie antică nu sunt la nivelul de excelență în cercetare pe care îl poți găsi la Oxford, Cambridge și în foarte puține alte locuri din lume, adică sunt niște vârfuri”, a zis Anna Sava.

Care sunt elementele de coeziune ale generației sale? În jurul căror valori se pot aduna?

„E greu să vorbesc în numele generației mele. Asistăm și la o foarte mare doză de regândire a valorilor. Așa că poți să ai tineri de vârsta mea, extrem de pasionați, care își doresc să facă un bine comunității, să dea ceva înapoi mediului din care au venit, care sunt interesați de valori umanitare, culturale, educaționale, vor să se dedice proiectelor de educație, de sănătate mentală și așa mai departe. Și ai tinerii care, din păcate, n-au fost ajutați în felul de care aveau nevoie să găsească ceva al lor, un lucru care merită, și când nu ai un lucru care merită și de care să te agăți, e foarte greu să mai spui că ai valori. Valori pentru ce? În jurul a ce? Valorile tot timpul se învârtesc în jurul a ceva, unei mize, unui scop. Aș spune că lucrul după care tânjim cel mai mult și care ne este constant fluturat prin față e comunicarea. Adică trăim într-o societate a tehnologiei, a comunicării pe rețele sociale și altele, și avem constant impresia că comunicăm cu unul, cu altul, cu lumea întreagă, și de fapt cu cât comunicăm mai mult, cu atât e mai nesatisfăcută dorința de a comunica în mod real.

Deci aș spune că suntem — trăim toți, sau eu, aparțin de o generație care e în căutare de valori. Pentru că valorile de până acum poate nu s-au pierdut, dar trebuie reformulate, recuperate, regândite”, a mai zis Anna Sava.

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