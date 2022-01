Naty Badea, întâmplare reală din Italia: Sfânta pauză de prânz, Șoșoacă, înregistrare. Amuzați-vă

După cum spunea într-un interviu, Naty Badea „a ars” fiecare etapă pentru a ajunge unde se află astăzi. Italia s-a numărat mereu printre destinațiile sale preferate pentru vacanțe, însă, de la a merge în vacanțe, până la a locui acolo e un drum lung.

„În Italia nu există magazine non stop. Cel puțin nu la Mestre. Nici la Veneția. Poate la Milano să mai întâlnești cine știe cum... Dar vorbim de regulă în general, nu despre excepții. Unul dintre aspectele cu care m-am învățat mai greu aici e lipsa magazinelor la orice oră sau a benzinăriilor. Benzinăria era în viața mea la un moment dat un loc util unde găseam soluțiile potrivite in anumite situații nedorite, mai de criză. I se termină bateriile ăluia mic la Xbox... te urci în mașină și dai o fugă să rezolvi necazul. Nu mai ai Cola și ai vrea pe la 10 noaptea...zic...mergi până colea la non stop. Aceste obiceiuri trebuie să le uitați aici în Italia. Benzinăria nu are și un magazin înăuntru, uneori sunt doar automate adică nu au nici oameni înăuntru, excepție fac benzinăriile de pe autostradă dar trebuie să fii cu adevărat excentric să mergi pe autostradă ca să găsești magazine non stop, pentru că "afacerea" te costă și timp și bani...

Dar, pe lângă faptul că nu există magazine non stop, există și sfânta pauză de prânz.

Între 12.30 si 15.30 poți să mori, magazinele, ghișeele, birourile, viața în general se închide pentru pauza de masă. Mai puțin supermarketurile care rămân deschise. Și restaurantele și barurile, desigur, unde poți lua prânzul. Și ca să vă amuzați, vă voi povesti o întâmplare reală care m-a pus în dificultate exact din cauza programului de masă. M-au rugat colegii de la Antena 3 să fac un stand up, adică o înregistrare unde să zic niște vorbe înțelepte pe stradă. Era vorba despre scandalul cu doamna Șoșoacă și doamna Goracci. Așa că îmi trebuia un chioșc de ziare pe fundalul căruia să spicuiesc din presa italiană. Când am primit sarcina, m-am uitat la ceas și am văzut că era 11.30. M-am îmbrăcat plus machiat în cea mai mare goană posibilă și am alergat la propriu spre cel mai apropiat chioșc de ziare. Asta pentru ca simțeam în vene cum se scurgea timpul spre pauza de prânz a italienilor. Gâfâind acerb am ajuns, mi-am tras răsuflarea și am încercat să trag din prima. Mi-a ieșit din a doua. Superb. Am trimis în redacție înregistrarea mândră de performanta mea de care nu știam decât eu... Colegii vizionează și îmi trimit un mesaj care avea să îmi dea peste cap universul... Ne-ar plăcea mai mult în mișcare, cu chioșcul de ziare în spate. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. M-am întors la chioșc pentru ca nu părăsisem zona tocmai în cazul în care ar fi trebuit să trag din nou. Mi-am văzut speranțele cum se năruiau chiar acolo în fața ochilor mei...am văzut in direct, ca să zic așa, cum chioșcul își închidea zăbrelele, iar ziarele colorate dispăreau în spatele ușilor de metal care securizau chioșcul. Am găsit o soluție de compromis și am reglat-o din unghiul din care am filmat sa se vadă doar Il Gazzettino... A fost greu să le explic colegilor din România cum un sfert de oră a făcut diferența...”, a scris Naty Badea pe contul de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News