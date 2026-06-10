Reglementarea inteligenței artificiale (IA). Anunțul ministrului interimar al Educației / video

Mihai Dimian

Ministerul Educaţiei şi Cercetării are în vedere realizarea unui cadru instituţional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenţei artificiale în sistemul de învăţământ, a declarat, miercuri, ministrul Mihai Dimian.

El a avut o intervenţie online în cadrul conferinţei „Inteligenţa artificială în Educaţie - soluţie sau problemă?“, organizată de DC Media Group la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

„Avem nevoie de un cadru coerent care să faciliteze alfabetizarea în zona inteligenţei artificiale. Avem în vedere construirea unui cadru instituţional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenţei artificiale în sistemul educaţional. (...) Inteligenţa artificială nu înlocuieşte profesorul, ci îi poate transforma rolul, iar noi trebuie să ne asigurăm că îi amplificăm acest rol. (...) Este nevoie să investim în formarea profesorilor şi să regândim metodele de evaluare astfel încât acestea să reflecte competenţele reale, nu doar accesul la tehnologie“, a precizat ministrul interimar al Educației.

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Investiții de peste un miliard de lei în universități în ceea ce privește digitalizarea

Potrivit ministrului, în ultimele luni s-au finalizat 57 dintre cele 60 de proiecte de digitalizare destinate universităţilor, în valoare totală de peste un miliard de lei.

„În ceea ce priveşte infrastructura, precizez că s-au finalizat în ultimele luni 57 dintre cele 60 de proiecte de digitalizare a universităţilor în valoare totală de peste un miliard de lei. Prin magnitudinea acestei investiţii riscul accesului inegal la tehnologia digitală în mediul universitar românesc este mult diminuat, însă trebuie să avem grijă ca această resursă de infrastructură să fie folosită la adevăratul ei potenţial printr-o implicare adecvată a cadrelor didactice şi a studenţilor“, a subliniat Mihai Dimian.