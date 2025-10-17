€ 5.0889
Data publicării: 20:36 17 Oct 2025

Detalii neștiute până acum despre summitul din Alaska. Putin l-a înfuriat atunci pe Trump
Autor: Doinița Manic

Detalii neștiute până acum despre summitul din Alaska. Putin l-a înfuriat atunci pe Trump Trump Putin, Rusia, SUA, - Foto: Freepik
 

Au apărut noi detalii despre întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Se pare că liderul rus l-a înfuriat pe președintele SUA.

Au apărut noi detalii despre întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, Alaska, care până acum nu fuseseră făcute publice. Conform informațiilor obținute de Financial Times, discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă tensionată, în ciuda primirii călduroase inițiale a lui Trump, scrie The Moscow Times. Putin ar fi respins propunerile lui Donald Trump, care ar fi fost dispus să facă următoarele lucruri: să relaxeze sancțiunile la adresa Rusiei, să recunoască Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, drept teritoriu rusesc și să exercite presiuni asupra Kievului la anumite concesii teritoriale în schimbul unui armistițiu. 

Donald Trump s-ar fi înfuriat

 

În timpul întâlnirii, Putin ar fi ținut un lung discurs istoric despre trecutul Ucrainei, menționând prinți medievali și conducători cazaci, ceea ce l-a deranjat pe Trump, care ar fi ridicat vocea și, la un moment dat, ar fi amenințat că va părăsi sala. În cele din urmă, întâlnirea ar fi fost întreruptă, iar prânzul programat cu delegațiile celor două țări ar fi fost anulat.

Propunerile inițiale transmise de trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff, fuseseră interpretate ca semnale de flexibilitate din partea lui Putin. Însă la fața locului s-a dovedit că „concesiile” se limitau doar la înghețarea frontului în zonele pe care armata rusă nu le putea cuceri, fără nicio cedare reală. Putin i-ar fi spus lui Trump că nicio înțelegere nu este posibilă fără eliminarea „cauzelor primare” ale crizei, inclusiv schimbarea puterii în Ucraina și retragerea NATO la granițele din 1991.

Trump se va întâlni din nou cu Putin, de această dată în Ungaria

 

După acest eșec, Trump a anunțat că intenționează să se întâlnească din nou cu Putin, de data aceasta la Budapesta, și a purtat deja o convorbire telefonică cu liderul rus. 

El a mai spus că, la finalul convorbirii cu Putin, pe care a catalogat-o drept una „foarte productivă”, a convenit ca săptămâna viitoare să se desfășoare o întâlnire a consilierilor americani și ruși de nivel înalt. Această întrevedere urmează să fie condusă de șeful diplomației americane, Marco Rubio (din partea SUA), iar locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Deocamdată nu se știe când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta.

