Putin și Xi, surprinși când vorbeau despre cum să trăiască 150 de ani sau să fie nemuritori / video

Când președintele rus Vladimir Putin a mers miercuri cot la cot cu președintele Chinei, Xi Jinping, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, potrivit Reuters.

Discuția a avut loc în timp ce Putin și Xi mergeau alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, în fruntea unei delegații formate din peste douăzeci de lideri străini, pentru a asista la o paradă militară desfășurată la Beijing cu prilejul aniversării a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Dialogul a fost transmis în direct de televiziunea de stat CCTV, iar imaginile au fost preluate și de alte instituții media, inclusiv televiziunea de stat CGTN, agenția Associated Press și Reuters. Administrația pentru radio și televiziune din China a anunțat că transmisiunea CCTV a fost urmărită online de 1,9 miliarde de ori și de peste 400 de milioane de telespectatori la televizor.

Pe măsură ce Putin și Xi se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen, unde au urmărit parada alături de Kim, translatorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză: „Biotehnologia se dezvoltă continuu”.

După un pasaj inaudibil, translatorul a adăugat: „Organele umane pot fi transplantate în mod repetat. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar atinge nemurirea”.

Ca răspuns, Xi, care nu apărea pe cameră, a fost auzit spunând în chineză: „Unii prezic că, în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Kim zâmbea și privea în direcția lui Putin și Xi, dar nu era clar dacă discuția îi era tradusă. În înregistrarea CCTV, Putin nu poate fi auzit clar vorbind în rusă.

Guvernul rus nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Nici Ministerul de Externe al Chinei și nici CCTV nu au răspuns imediat întrebărilor adresate de Reuters.

Pe măsură ce Xi începea să vorbească, filmarea a trecut la un cadru general al Pieței Tiananmen, iar sunetul s-a estompat.

Puțin peste 30 de secunde mai târziu, Xi, Putin și Kim au reapărut pe cameră, urcând treptele spre tribuna oficială de unde au urmărit parada.

La eveniment, Xi le-a spus celor peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între „pace și război”, în timp ce inspecta trupele și echipamentele militare de ultimă generație, inclusiv rachete hipersonice și drone navale.

Putin a sosit duminică în China pentru a participa la un summit organizat de Beijing, la care au fost prezenți peste 20 de lideri din țări non-occidentale, inclusiv premierul indian Narendra Modi.

Putin și Xi au semnat peste 20 de acorduri, de la energie până la inteligență artificială, și au convenit să construiască o nouă conductă majoră de gaze, fără a anunța detalii esențiale privind finanțarea sau prețul gazului ce urmează să fie livrat Chinei.

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

