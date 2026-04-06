Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Iranul promite represalii "devastatoare" / Doi oameni au murit în Haifa, Israel, după ce s-a prăbușit un bloc

Update: Iranul promite represalii "devastatoare" în cazul unor atacuri împotriva ţintelor civile

"Dacă atacurile împotriva ţintelor civile continuă, următoarele faze ale operaţiunilor noastre ofensive şi de represalii vor fi mult mai devastatoare şi mai extinse, iar pierderile şi pagubele cauzate de menţinerea acestei abordări vor fi de zece ori mai mari", a avertizat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian, într-un comunicat.

Update: Atac israelian la est de Beirut, Liban, soldat cu trei morţi (Ministerul Sănătăţii)

Un atac aerian israelian asupra unui bloc rezidenţial a ucis trei persoane duminică în Ain Saadeh, un oraş din apropierea Beirutului, a anunţat Ministerul libanez al Sănătăţii, citat de AFP.

"Un atac aerian al inamicului israelian pe înălţimile din Ain Saadeh a ucis trei civili, dintre care două femei, şi a rănit alţi trei", a precizat acesta.

Un responsabil local al Forţelor Libaneze, un partid creştin care se opune Hezbollahului pro-iranian, ar fi fost ucis în atacul care a vizat un apartament dintr-un bloc rezidenţial, potrivit Agenţiei naţionale de informaţii (ANI).

Update: Kuweitul atacat de rachete şi drone (armata)

Armata kuweitiană a transmis luni că statul din Golf este ţinta unor atacuri cu rachete şi drone, transmite AFP.

"Orice explozie auzită este rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare antiaeriană", a indicat armata pe reţeaua X, adăugând că a raportat deja alte două alerte în noaptea de duminică spre luni.

Update: Doi oameni au murit după ce o rachetă iraniană a distrus o clădire rezidenţială în Haifa

Doi oameni au fost găsiţi morţi între dărâmăturile unei clădiri rezidenţiale din Haifa, în nordul Israelului, lovită duminică de o rachetă iraniană, au declarat luni pompierii şi echipele de salvare, în timp ce căutările pentru două persoane dispărute continuau, transmite AFP.

"Salvatorii au găsit două persoane prinse sub dărâmături, fără semne de viaţă", a declarat un purtător de cuvânt. "Operaţiunile de salvare continuă în acest moment pentru a încerca găsirea altor două persoane care sunt încă blocate sau care nu au putut fi contactate", a adăugat el.

Anterior, armata israeliană declarase, într-un mesaj video postat pe reţeaua Telegram, că "patru persoane erau dispărute" şi "multe altele erau rănite".

La lăsarea nopţii, la câteva ore după atacul care a avut loc în jurul orei 18:00 (15:00 GMT), căutările erau efectuate cu ajutorul reflectoarelor printre dărâmăturile care încă fumegau ale clădirii, situată într-o zonă rezidenţială din Haifa, a relatat un corespondent AFP.

4 răniți, clădirea distrusă complet

Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii, a anunţat patru răniţi, din care unul grav, un octogenar. Un bebeluş de 10 luni a fost, de asemenea, rănit. Clădirea cu şapte etaje a fost distrusă aproape complet, conform imaginilor AFP.

Pompierii indicaseră anterior că trei persoane erau date dispărute.

Clădirea a fost atinsă "de impactul direct al unei rachete", a declarat un oficial al armatei israeliene pentru AFP. Când a fost întrebat dacă este vorba de o rachetă iraniană, acesta a răspuns: "Da". Atacul a avut loc la câteva minute după ce armata israeliană a anunţat că a detectat lansări de rachete dinspre Iran.

"Când am ajuns pe stradă, am văzut o clădire cu mai multe etaje care fusese lovită, cu pagube semnificative. Locuitorii ne-au spus că există persoane rănite prinse sub dărâmături la etajele inferioare", a declarat Shevach Rothenshtrych, unul dintre salvatorii MDA.

"Am reuşit să mutăm blocuri mari de beton cu mâinile şi să scoatem un bărbat de 82 de ani dintre dărâmături. Era grav rănit, dar conştient", a adăugat el, specificând că bărbatul a fost transportat la spital. Viaţa sa nu este în pericol, potrivit unor surse din spital.

Două femei, în vârstă de 77 şi 38 de ani, şi un bebeluş de 10 luni, lovit la cap, au suferit răni minore din cauza şrapnelului şi a undei de şoc, a declarat MDA