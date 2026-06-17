Decizie finală: UDMR nu susține guvernul Veștea. Parlamentarii vor ieși din sală

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor a făcut declarații după ședința UDMR.

Kelemen Hunor a făcut declarații după ședința UDMR. El a precizat că UDMR a decis să nu susțină Guvernul Veștea. Membrii UDMR nu vor fi în sală în timpul votului din Parlament, a anunțat Kelemen Hunor, explicând că preferă această variantă și că nu vrea să voteze "împotriva foștilor colegi".

VEZI ȘI: PNL, USR și UDMR intră, miercuri, în ședințe. Decizii în privința premierului desemnat Adrian Veștea

"Decizia a fost să nu susținem învestirea Guvernului Veștea, deci nu vom vota guvernul atunci când va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și cu niciun vot împotrivă. Deci asta va fi poziția noastră în momentul votului.

Kelemen Hunor: Nu vom fi în sală în momentul votului. Nu avem motive să votăm împotrivă

S-a pus și problema despre cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu-l susține. Aici au fost trei posibilități. Prima a fost fim prezenți și să nu votăm, am înțeles că așa va proceda AUR, PNL și USR.

A doua posibilitate a fost să votăm împotrivă, dar această variantă nu a fost susținută de nimeni și vă spun și de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi - și sper că și viitorii noștri colegi, într-o altă etapă viitoare - nu avem motive să votăm împotrivă. E una să nu susții, dar să votezi împotrivă e altceva. În plus, după aceea, dacă vor fi mai puține voturi împotrivă decât vom fi noi în sală vor începe speculații că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm deoarece decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea. Din acest motiv, am hotărât că nu vom fi în sală în momentul votului.

"Nu vrem să fim implicați în această luptă"

Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide. Nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră.

Dacă ar fi pentru România, atunci cu siguranță am fi în sală și acesta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului", a declarat Kelemen Hunor în cadrul unei conferințe de presă.

Hunor, despre faptul că Veștea acceptă voturi și de la AUR

Ulterior, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat și în legătură cu recentele declarații ale lui Adrian Veștea, care a spus că accepta orice vot, inclusiv de la parlamentari AUR.

"Domnul Veştea doreşte să fie prim-ministru - asta am înţeles când a fost la noi luni şi ieri un pic. Dar eu nu aş accepta în locul lui aceste voturi. Eu înţeleg încă un lucru şi această procedură deja se vede de o vreme: se încearcă "melonizarea" AUR. Asta ce înseamnă? Spălarea AUR, să fie compatibil cu guvernarea. Asta se vede. Domnul Peiu, un specialist bun până la urmă, îl ştiu de când era consilierul lui Radu Vasile din acea perioadă; domnul Dungaciu cu expertiza lui - nu sunt de acord cu el; dar şi mulţi alţii care încearcă această "melonizare" şi un vot acceptat din partea domnului Veştea în această direcţie merge", a mai spus Kelemen Hunor.

Reamintim că UDMR s-a reunit și marți în ședință, când a decis că nu va face parte din Guvernul Veștea. Precizăm că până în acest moment, au anunțat că nu votează noul Executiv în Parlament: PNL, USR, AUR și UDMR.

VEZI ȘI: Calcule: Ce șanse are Guvernul Veștea să treacă de votul Parlamentului, după decizia UDMR