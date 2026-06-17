Naționaliști pro-occidentali în Guvernul Veștea: Cel mai bine pregătit om politic pentru a scoate țara din criză

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Bogdan Chirieac a spus cine este cel mai bine pregătit om politic pentru a scoate România din criză.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost prezent în studioul România TV, la emisiunea Cheia zilei, moderată de Niels Schnecker, unde a comentat ceea ce se întâmplă în prezent pe scena politică.

Acesta a explicat că naționaliștii pro-occidentali ar putea face parte din viitorul guvern și l-a descris pe Victor Ponta drept unul dintre cei mai pregătiți politicieni pentru a scoate România din criză. Potrivit analistului politic, un partid construit în jurul lui Victor Ponta ar putea atrage o parte din electoratul AUR.

„Domnul Tomac a fost trimis la negocieri tocmai pentru a spune că acest guvern trebuie să treacă și dacă este nevoie putem să mergem cu ceea ce s-ar numi „naționaliștii pro-occidentali”, adică grupul care s-a format în jurul lui Victor Ponta. E în linie cu ceea ce se spunea până acum. Mulți au folosit termenul de „melonizare” a suveraniștilor, pe modelul Giorgiei Meloni în Italia, care din pozițiile dure, naționaliste, suveraniste, pe care le avea în campania electorală, când a ajuns la guvernare, iată că a ajuns un conservator de centru”, a spus Niels Schnecker.

„Nu văd niciun motiv pentru care naționaliști pro-occidentali nu ar putea să facă parte din guvern, pentru care nu ar putea să fie absolut frecventabili. Nu există niciun motiv din acest punct de vedere.

Victor Ponta este, în opinia mea, cel mai bine pregătit om politic să scoată România din criză în acest moment. El a mai scos România din criză în 2012, are experiență, are tot ce îi trebuie. Cred că e cam singurul câștig al acestei crize și sper să continue să-și realizeze acest tip de partid, care este și pe placul electoratului.

Electoratul e praf făcut pe partidele vechi. Dacă sunt alegeri mâine, AUR ia 40%. Apariția lui Ponta va împărți acest procent. Și mai e ceva. În AUR sunt foarte multe personalități perfect frecventabile. Deci nu sunt extremiști. Nici Petrișor Peiu nu e extremist, nici Georgiana Teodorescu nu e extremistă și mai sunt mulți astfel de oameni în AUR”, a spus Bogdan Chirieac.

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„Nu ai de unde să aduni 233 de voturi”

Analistul politic a explicat că, în momentul de față, nu există suficiente voturi pentru învestirea noului guvern. Potrivit acestuia, chiar dacă Victor Ponta ar aduna în jur de 20 de parlamentari, pragul de 233 de voturi tot nu ar putea fi atins, în condițiile în care multe partide au anunțat că nu susțin Guvernul Veștea.

„Din nefericire, pe actuala aritmetică parlamentară - înțeleg că Ponta are aproape 20 de parlamentari și crește numărul tocmai fiindcă se simte, lumea are încredere în Ponta - tot nu ajung voturile la 233 cât sunt necesare pentru trecerea guvernului, mai ales că s-au radicalizat lucrurile.

Înțeleg că PNL-USR vor fi prezenți, dar nu vor vota, iar AUR și UDMR nu rămân în sală. Deci nu ai de unde să aduni 233 de voturi”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

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