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Adrian Veștea, apel la „responsabilitate“ în ajunul depunerii programului de guvernare

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 17 Iun 2026
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adrian vestea pnl
Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veștea, premierul desemnat, precizează că joi dimineață va depune programul de guvernare și lista miniștrilor.

Într-o postare pe Facebook, publicată miercuri seară, Adrian Veștea precizează că se fac ultimele modificări și actualizări la programul de guvernare, iar principalul obiectiv constă în a se găsi un echilibru între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil.

Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului.

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În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică.

Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.

Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!“, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

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Comentarii (2)

Ștefan   •   17 Iunie 2026   •   20:59

O rugăciune către Bunul Dumnezeu:
Doamne, FĂ o minune: Un Guvern legitim al țărișoarei numite România, cu miniștri competenți și pro-români!
Dacă se poate, cu: Victor Viorel Ponta (vicepremier...) și Călin Georgescu (la Ministerul Mediului, sau la cel al Lucrărilor Publice).

Terente   •   17 Iunie 2026   •   20:37

Da, clar, pentru România.
Totul pentru țară.
Cât sacrificiu de sine !
Mai rar așa ceva.

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