Programul de guvernare al lui Adrian Veștea: creșterea cheltuielilor pentru apărare, reintrarea în Visa Waiver și dezvoltarea infrastructurii mari

Adrian Veștea, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, va depune joi, 18 iunie 2026, programul de guvernare pentru perioada 2026-2028.

Potrivit unui document în care este schițat programul de guvernare pentru următorii ani, Guvernul condus de Adrian Veștea se va concentra pe patru priorități:

securitatea României prin Programul SAFE;

aderarea la OCDE;

finalizarea PNRR;

absorbția fondurilor europene.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică dimineața pe Adrian Veștea în funcția de premier, după ce fosta nominalizare, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă o majoritate în Parlamentul României.

Documentul prevede că Guvernul își propune să facă ordine în finanțele publice, să se concentreze pe buna guvernare și să manifeste respect deplin pentru cetățean. Guvernul vrea să consolideze fundamentele deja așezate, transformând regulile stricte de disciplină financiară și transparență într-un mod permanent de lucru al statului.

Măsurile prioritare ale Guvernului Veștea sunt:

Creşterea veniturilor la bugetul de stat şi combaterea evaziunii fiscale; Analiza și prioritizarea proiectelor de investiții; Reforma administrației locale; Modificarea legislaţiei generale care să susţină reformele; Restructurarea companiilor de stat; Reforma administrației publice centrale; Mai mulți angajați în economie; Resurse naturale valorificate mai bine; Reforma pensiilor speciale.

Guvernul Veștea își propune să se încadreze în ținta de deficit bugetar pentru acest an, de 6,2%, și să continue procesele de consolidare fiscal-bugetară prin aprobarea unui buget pe anul 2027, în vederea menținerii

angajamentelor asumate în cadrul Planului Bugetar Structural pe Termen Mediu.

De asemenea, se are în vedere mai multe reforme, reorganizări și comasări:

Consolidarea capacității administrative a Ministerului Finanțelor, ANAF și Autorității Vamale Române, printr-o mai bună organizare a structurilor interne, clarificarea atribuțiilor între nivelul central, regional și teritorial și îmbunătățirea coordonării instituționale. Ministerul Finanțelor își va întări rolul de centru de analiză, fundamentare și coordonare a politicilor fiscal-bugetare, astfel încât deciziile publice să fie susținute de date, evaluări de impact și soluții tehnice coerente.

Dezvoltarea capacității Ministerului Finanțelor de prognoză bugetară, analiză macroeconomică și evaluare a sustenabilității fiscal. Obiectivul este ca noile politici fiscale și bugetare să fie fundamentate riguros înainte de adoptare, pentru a evita măsurile nepredictibile, supraestimarea veniturilor, acumularea de presiuni bugetare și apariția unor dezechilibre care afectează stabilitatea economică.

Crearea unui punct unic național de clarificare fiscală pentru contribuabili, prin reformarea și consolidarea activității de asistență contribuabili la nivelul Ministerului Finanțelor și al administrației fiscale. Acest mecanism va asigura un tratament unitar al solicitărilor de clarificare formulate de mediul de afaceri și de contribuabili, cu termene standard de răspuns, proceduri clare și publicarea, în formă anonimizată sau agregată, a interpretărilor relevante pentru situațiile recurente. Obiectivul este reducerea incertitudinii fiscale, prevenirea interpretărilor neunitare, creșterea conformării voluntare și diminuarea riscului de litigii între contribuabili și administrația fiscală. Un sistem fiscal predictibil nu înseamnă doar reguli clare, ci și aplicarea lor consecventă, transparentă și egală pentru toți contribuabilii.

Reorganizarea ANAF din perspectiva structurii şi a proceselor.

Reforma pentru creşterea încrederii contribuabililor în serviciile fiscale.

Asigurarea sustenabilităţii datoriei guvernamentale.

Guvernul Veștea prioritizează securitatea națională prin creșterea graduală a cheltuielolor pentru apărare la 5% din PIB și valorificarea fondurilor europene SAFE pentru înzestrarea Armatei, revitalizarea industriei naționale de apărare și dezvoltarea infrastructurii de transport cu dublă utilizare, facilitând astfel atât mobilitatea militară, cât și conectivitatea regiunilor estice.

De asemenea, Executivul propus de Veștea propune în programul de guvernare accelerarea modernizării infrastructurii prin finalizarea marilor proiecte rutiere, extinderea rețelei de metrou, achiziția masivă de material rulant și analizarea oportunității unei linii feroviare de mare viteză care să conecteze Bucureștiul de Budapesta.

Programul de guvernare vizează consolidarea influenței externe a României prin aderarea la OCDE, eliminarea vizelor pentru SUA, întărirea parteneriatelor strategice și a securității la Marea Neagră, susținerea statelor vecine și explorarea unei cooperări diplomatice mai strânse cu Franța, Germania și Polonia, potrivit Realitatea.net.