Adrian Veștea, negocieri cu PSD la Vila Lac. Eugen Tomac participă la discuții

Premierul desemnat Adrian Veştea / Foto: Agerpres

Adrian Veștea și liderii PSD poartă negocieri la Vila Lac.

În aceste momente, la Vila Lac, au loc discuții între premierul desemnat Adrian Veștea și liderii PSD, pe tema programului de guvernare și a listei viitorilor miniștri. Întâlnirea se desfășoară în format restrâns, iar negocierile vizează în special capitolele sensibile ale programului.

La aceste discuții participă și Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Adrian Veştea spune că nu îşi depune mandatul şi că va cere votul Parlamentului.

"Nu îmi voi depune mandatul, sunt o persoană hotărâtă, aşa cum am fost din prima zi în care mi s-a încredinţat această onoare. Voi pregăti un cabinet plin de oameni pregătiţi pentru provocările care vor urma. Fac apel la toate partidele parlamentare, la toţi deputaţii şi senatorii care cred că România are astăzi nevoie de un Guvern funcţional să se implice, să participe la vot şi să ieşim din această perioadă de blocaj.

Este necesar, mai mult ca oricând, după 42 de zile de interimat, ca România să redevină funcţională, fiindcă avem multe provocări. Fie că vorbim de programele europene, de PNRR, care trebuie să fie gata în 2 luni de zile. E o perioadă foarte scurtă şi trebuie să facem în 2 luni de zile cât nu s-a făcut în 4 ani, şi în felul acesta să avem o absorbţie de fonduri europene cât mai mare. Avem nevoie de SAFE, trebuie să înzestrăm Armata. Sunt lucruri care nu pot să aştepte", a declarat Adrian Veştea la Realitatea Plus.

Amintim că PNL i-a transmis lui Adrian Veştea încă de luni că nu îl susţine ca premier desemnat. USR a luat această decizie de duminică, în timp ce UDMR și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Veştea.



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UDMR și AUR nu vor vota Guvernul Veştea

Parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea, a subliniat, miercuri, liderul senatorilor partidului, Petrişor Peiu, care a spus că ar putea fi posibile şi sancţiuni în caz contrar.

Liderul senatorilor partidului AUR, Petrişor Peiu, a evidențiat, miercuri, că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea, fiind și posibile sancţiuni în caz contrar.

Întrebat dacă parlamentarii AUR care ar vota acest Guvern ar fi excluşi sau sancţionaţi, el a răspuns: "Probabil că da, asta nu ştiu, nu pot să o spun înainte".

"Adică să vorbească civilizat şi decent cu noi şi despre noi. Vă spun încă o dată: (AUR) nu va vota acest Guvern. Cum să voteze, din moment ce Nicuşor Dan ne jigneşte de fiecare dată când merge la microfon şi vorbeşte despre noi? La fel a făcut şi celălalt, Eugen Tomac, la fel şi Veştea. Să-şi ceară scuze. Putem să discutăm de la viitoarea desemnare o altă atitudine în momentul în care o să-şi ceară scuze şi faţă de alegătorii noştri".

De asemenea, Kelemen Hunor a precizat că UDMR a decis să nu susțină Guvernul Veștea. Membrii UDMR nu vor fi în sală în timpul votului din Parlament, a anunțat Kelemen Hunor, explicând că preferă această variantă și că nu vrea să voteze "împotriva foștilor colegi".

"Decizia a fost să nu susținem învestirea Guvernului Veștea, deci nu vom vota guvernul atunci când va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și cu niciun vot împotrivă. Deci asta va fi poziția noastră în momentul votului.

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Congresul PNL a fost programat pentru duminică

În interiorul PNL, tensiunile escaladează pe fondul unor negocieri și jocuri de putere care vizează atât conducerea partidului, cât și viitorul Guvernului, potrivit ultimelor informații.

PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pe 19 iunie, în format online, urmând ca acesta să aprobe organizarea Congresului Extraordinar al partidului pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la propunerea lui Ilie Bolojan, iar pe agenda Consiliului se află și modificarea statutului formațiunii. Congresul ar urma să reunească aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară.

De asemenea, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, dar nu și din partid. Liberalul și-a depus demisia la Secretariatul PNL, fără a mai participa la ședința partidului care a început la ora 16:00.

Încă de la demiterea Guvernului Bolojan, Cătălin Preodiu s-a poziționat în favoarea continuării coaliției de guvernare cu Partidul Social Democrat și nominalizării unui alt prim-ministru.

„Cea mai bună decizie pentru PNL este guvernarea”, a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu, după ce Guvernul Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură cu 281 de voturi „pentru”. El a adăugat că nici PNL, nici Ilie Bolojan „nu meritau” acest rezultat.

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