AUR nu intră în sală la votul pentru Guvernul Veștea: Soluția privind rezolvarea crizei politice

Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, senator din partea Alianței pentru Unirea Românilor, anunță că AUR nu va intra în sală la votul de învestire pentru Guvernul Veștea.

În condițiile în care un vot pentru Guvernul Veștea ar putea fi dat în Parlament joi, 18 iunie 2026, Alianța pentru Unirea Românilor, prin vocea lui Petrișor Peiu, anunță că AUR nu va intra în sala de plen.

„AUR nu votează învestirea“, a spus Peiu, adăugând: „Nu știu dacă avem ce să votăm, în acest moment discutăm despre o ficțiune, o propunere care nu a ajuns încă în Parlament“.

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Foto: Agerpres

„Dar, dacă se va ajunge la vot, parlamentarii AUR nu intră în sală“, a adăugat liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor.

Întrebat cum se poate rezolva criza guvernamentală, Petrișor Peiu a arătat spre președintele Nicușor Dan.

„Noi ne-am oferit să preluăm guvernarea. Suntem pregătiți în orice moment. Dar, cât timp Nicușor Dan și partidele apropiate lui exclud orice colaborare cu AUR și ne jignesc, nu avem ce discuta. Îi rămân 80% din Parlament să alcătuiască un guvern. Îi urăm succes“, a conchis, într-un interviu oferit DC News, Petrișor Peiu.

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