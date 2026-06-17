Kelemen Hunor, clarificări după întâlnirea cu Bolojan și Fritz: Trei scenarii luate în calcul dacă Guvernul Veștea nu trece

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, detalii din întâlnirea cu președinții PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres/Edit DCNews

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a oferit detalii de la întâlnirea de marți cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și președintele USR, Dominic Fritz, în care au fost discutate trei scenarii posibile, dacă Guvernul Veștea nu va fi învestit în Parlament.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a clarificat motivul întâlnirii cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și președintele USR, Dominic Fritz, de marți dimineață.

Liderul UDMR a spus că s-a consultat cu ceilalți doi președinți de partid privind ce urmează dacă Guvernul Veștea nu obține suficiente voturi pentru învestire în Parlament.

Refacerea coaliției, prima opțiune pentru UDMR

Prima opțiune rămâne, pentru UDMR, refacerea coaliției de guvernare, dar alte două scenarii sunt puse pe masă, potrivit lui Kelemen Hunor.

„E o eroare totală să credeți că aceste discuții sunt în sensul de a oferi ceva. Nu așa se discută. Nu ne-a oferit nimic (n.r. UDMR-ului) Bolojan, Grindeanu sau Veștea. Nu așa se discută. Noi am discutat, nu domnul Bolojan ne-a convins. Domnul Bolojan nu ne-a convins de nimic, cum nu ne-a convins nici Grindeanu.

Am discutat cu Bolojan și Fritz așa cum discutăm aproape săptămânal, deci deocamdată suntem în acel guvern interimar (n.r. condus de Ilie Bolojan). Am discutat ce se va întâmpla dacă nu trece Guvernul Veștea. Totuși, avem o responsabilitate. Și am discutat ce am discutat și acum o săptămână, și acum două săptămâni, că sunt două-trei variante.

Alte două variante luate în calcul de UDMR

Una dintre variante este un guvern minoritar. Oricum, toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare. Și Guvernul Veștea va fi un guvern minoritar. Și atunci, dintre cele trei variante posibile - eu am spus că prima opțiune a noastră este, în continuare, să refacem coaliția, să fie mai flexibili (n.r. PNL și USR), că abia atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și România.

A doua variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR; iar a treia variantă, dar nu neapărat în această ordine, este un guvern minoritar PSD. Și am spus că noi votăm un guvern minoritar PSD.

Prima opțiune pentru noi ar fi să refacem coaliția, să ajungem până în 2027 cu toate angajamentele, cu bugetul pentru 2027; și pentru anul 2028 poți să faci campanie când va veni momentul. Nu trebuie să facem acum campanie pentru 2028. Asta a fost discuția, nu că ne-a oferit ceva unul sau altul. Exclus!”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor miercuri, după ședința partidului, atunci când a fost întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o ieri cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și președintele USR, Dominic Fritz.

Acesta a declarat, miercuri, după ședința UDMR în care a fost decisă poziția față de Guvernul Veștea, că parlamentarii formațiunii vor părăsi sala în momentul votului.