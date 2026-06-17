PNL propune organizarea congresului duminică. Consiliul Național Extraordinar, convocat vineri

Partidul Național Liberal. Sursa foto: Agerpres

Congresul PNL a fost programat pentru duminică, în urma unei decizii luate miercuri de Biroul Politic Național al formațiunii.

PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pe 19 iunie, în format online, urmând ca acesta să aprobe organizarea Congresului Extraordinar al partidului pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la propunerea lui Ilie Bolojan, iar pe agenda Consiliului se află și modificarea statutului formațiunii. Congresul ar urma să reunească aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară.

„PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie.



Conducerea Partidului Național Liberal, întrunită în ședința Biroului Politic Național din după-amiaza zilei de 17 iunie, a decis – la propunerea președintelui Ilie Bolojan – convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pe data de 19 iunie 2026, ora 17:00 în format online, cu obiectivul principal de a convoca Congresul Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026, ora 12:00, în București, la Romexpo.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor”, se arată în comunicatul Partidului Național Liberal.

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Agenda Consiliului Național Extraordinar

„Agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, 19 iunie, la care vor participa 800 delegați liberali, va include:

- Aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026

- Aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar”, se arată în comunicatul Partidului Național Liberal.

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