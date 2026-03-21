Cămătărie şi şantaj. Percheziţii, sâmbătă, în zece locaţii din Arad

Poliţişti şi procurori arădeni au descins, sâmbătă, la zece adrese pentru a face percheziţii într-un caz de cămătărie şi şantaj, un suspect fiind reţinut, în timp ce aproximativ 27.000 de euro şi arme albe au fost ridicate de anchetatori.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, percheziţiile au fost făcute de Serviciul de Investigaţii Criminale şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, la locuinţele unor persoane bănuite de camătă şi şantaj.

"Din cercetările efectuate în cauză a reieşit că, în perioada 2024-2026, bănuiţii ar fi împrumutat în mod repetat sume de bani, cu dobândă, nefiind autorizaţi în acest sens, iar în momentul în care persoanele vătămate nu mai puteau restitui dobânzile, aceştia ar fi exercitat asupra lor presiuni psihologice şi ameninţări. Cu ocazia percheziţiilor, au fost descoperiţi peste 27.000 de euro, arme albe precum şi alte bunuri cu valoare probatorie, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor", se arată în comunicatul IPJ.

Un bărbat de 46 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar alte persoane sunt audiate.