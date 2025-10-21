€ 5.0832
|
$ 4.3742
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 20:19 21 Oct 2025 | Data publicării: 17:48 21 Oct 2025

Țigările electronice, trecute oficial în ghidurile oncologice din SUA drept soluție pentru renunțarea la fumat
Autor: Echipa DCNews

bresa-in-comercializarea-tutunului-incalzit--decizie-a-consiliului-de-stat-din-belgia_23027700 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Ghidurile americane de practică în oncologie includ țigaretele electronice printre metodele eficiente pentru a te lăsa de fumat.

Ghidul National Comprehensive Cancer Network, rețea din care fac parte cele mai importante centre de diagnostic si tratament din SUA, este consultat anual de peste 16 milioane de profesioniști din sănătate. În SUA, aceste ghiduri setează standardele în practica oncologică, fiind folosite de spitale și asiguratori pentru a valida scheme de tratament și rambursări. La nivel internațional ghidul NCCN este folosit ca reper de numeroase societăți medicale, inclusiv în Europa și România, în paralel cu ghidurile ESMO (European Society for Medical Oncology).


Eficacitatea țigaretelor electronice pentru renunțarea la țigările clasice a fost evaluată într-o meta-analiză Cochrane, în 2023. Studiul a arătat că țigaretele electronice cu nicotină au fost asociate cu rate mai mari de renunțare la fumat comparativ cu lotul de control, cu dovezi de înaltă certitudine. Această recenzie a arătat că ratele de renunțare pentru țigările electronice au fost mai mari decât pentru medicamente. Renunțarea la fumat a fost validată prin analize biochimice, care au dovedit absența nicotinei în sânge. O recenzie din 2022 a constatat, de asemenea, rate mai bune de abținere de la fumat de către cei care foloseau țigarete electronice cu nicotină, comparativ cu cei care apelau la medicamente.


Un studiu Cochrane presupune analiza tuturor studiilor clinice existente despre o procedură medicală, un medicament sau o metodă de prevenție, fiind realizat de o organizație non-profit, recunoscută ca lider global în sinteza dovezilor științifice.


Studiile existente la un moment dat sunt evaluate critic pentru calitate, iar rezultatele sunt comparate și combinate statistic (prin meta-analiză), pentru a obține o concluzie comună, mai solidă decât oricare studiu individual. Concluziile sunt apoi prezentate într-un mod transparent, arătând nivelul de certitudine al dovezilor. Aceste meta-analize, considerate drept cea mai clară dovadă științifică în medicină, sunt folosite de FDA, EMA, alte autorități de reglementare și de organizațiile profesionale pentru elaborarea ghidurilor clinice.
Comprehensive Cancer Center Network conectează centre oncologice multidisciplinare din SUA, care acoperă toate aspectele actului medical (prevenție, diagnostic, tratament, cercetare).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bolojan, pensiile magistraților și alegerile din București. Dezbatem totul la Miercurea Neagră!
Publicat acum 17 minute
Își face ANPC treaba sau doar ridică din umeri la problemele consumatorilor? Românii își spun experiențele pe Reddit
Publicat acum 18 minute
Mult trâmbițatul summit Trump-Putin de la Budapesta, anulat?! Informații de ultimă oră de la Casa Albă!
Publicat acum 36 minute
Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie
Publicat acum 37 minute
Care e legătura dintre Sarkozy și Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 20 Oct 2025
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 23 ore si 35 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close