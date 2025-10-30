€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 13:30 30 Oct 2025

Cererea mondială de aur a crescut în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiții
Autor: Crişan Andreescu

bnr-tezaur_47951100 Foto: Crișan Andreescu
 

Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în ritm anual în trimestrul al treilea, ajungând la 1.313 tone, cea mai mare cifră trimestrială înregistrată vreodată, după explozia cererii de aur pentru investiții, a anunțat, joi, Consiliul Mondial al Aurului.

De la începutul anului și până în prezent, prețul spot al aurului a crescut cu 50%, iar în data de 20 octombrie a fost atins un maxim istoric de 4.381 dolari pentru o uncie, pe fondul cererii de valori de refugiu, în contextul tensiunilor geopolitice, incertitudinilor tarifare din SUA și, mai recent, al unui val de frică de a rata ocazia de cumpărare, 'FOMO'.

'Perspectivele pentru aur rămân optimiste, deoarece continua slăbiciune a dolarului american, așteptările privind reducerea dobânzilor și amenințarea stagflației ar putea impulsiona și mai mult cererea de aur pentru investiții. Studiile noastre arată că piața nu este încă saturată', a declarat Louise Street, analist șef la Consiliul Mondial al Aurului.

Cererea de lingouri și monede de aur a crescut cu 17% în trimestrul al treilea, impulsionată de India și China, în timp ce intrările de aur în fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au urcat cu 134%, a precizat WGC. Împreună, aceste categorii au compensat scăderea producției de bijuterii din aur, cea mai importantă categorie a cererii fizice. Pe acest segment, cererea de aur a scăzut cu 23%, până la 419,2 tone, deoarece prețurile ridicate au afectat achizițiile de bijuterii din aur ale cumpărătorilor din întreaga lume.

Băncile centrale, o altă sursă majoră a cererii de aur, au crescut achizițiile cu 10%, până la 219,9 tone în trimestrul al treilea, a estimat WGC, pe baza achizițiilor raportate și a evaluării sale asupra achizițiilor nedeclarate.

În primele nouă luni ale acestui an, băncile centrale au cumpărat 634 de tone de aur, 'mai puțin decât vârfurile excepționale din ultimii trei ani, dar confortabil peste nivelurile de dinainte de 2022', au subliniat experții WGC.

Pe partea ofertei de aur, reciclarea de aur a crescut cu 6%, iar producția minieră a urcat cu 2% în al treilea trimestru, aducând oferta trimestrială de aur la un nivel record, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
România, cel mai mare producător și exportator de pui din UE. Ministrul Agriculturii, detalii mai puțin cunoscute / video
Publicat acum 1 minut
Guvernul României, modificări privind A3 și A7. Termenele de finalizare, extinse
Publicat acum 24 minute
Arhivele uraniului românesc, rătăcite la Măgurele! Ce a descoperit statul în urma cererii DCBusiness
Publicat acum 25 minute
Zece medici din Italia, acuzați că și-au „umflat” listele cu pacienți falși ca să muncească mai puțin
Publicat acum 1 ora si 13 minute
PSD pune presiune pe Bolojan: Premierul, chemat în Parlament pentru a explica retragerea trupelor SUA din România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close