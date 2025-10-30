Cererea mondială de aur a crescut în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiții

De la începutul anului și până în prezent, prețul spot al aurului a crescut cu 50%, iar în data de 20 octombrie a fost atins un maxim istoric de 4.381 dolari pentru o uncie, pe fondul cererii de valori de refugiu, în contextul tensiunilor geopolitice, incertitudinilor tarifare din SUA și, mai recent, al unui val de frică de a rata ocazia de cumpărare, 'FOMO'.

'Perspectivele pentru aur rămân optimiste, deoarece continua slăbiciune a dolarului american, așteptările privind reducerea dobânzilor și amenințarea stagflației ar putea impulsiona și mai mult cererea de aur pentru investiții. Studiile noastre arată că piața nu este încă saturată', a declarat Louise Street, analist șef la Consiliul Mondial al Aurului.

Cererea de lingouri și monede de aur a crescut cu 17% în trimestrul al treilea, impulsionată de India și China, în timp ce intrările de aur în fondurile tranzacționate la bursă (ETF) au urcat cu 134%, a precizat WGC. Împreună, aceste categorii au compensat scăderea producției de bijuterii din aur, cea mai importantă categorie a cererii fizice. Pe acest segment, cererea de aur a scăzut cu 23%, până la 419,2 tone, deoarece prețurile ridicate au afectat achizițiile de bijuterii din aur ale cumpărătorilor din întreaga lume.

Băncile centrale, o altă sursă majoră a cererii de aur, au crescut achizițiile cu 10%, până la 219,9 tone în trimestrul al treilea, a estimat WGC, pe baza achizițiilor raportate și a evaluării sale asupra achizițiilor nedeclarate.

În primele nouă luni ale acestui an, băncile centrale au cumpărat 634 de tone de aur, 'mai puțin decât vârfurile excepționale din ultimii trei ani, dar confortabil peste nivelurile de dinainte de 2022', au subliniat experții WGC.

Pe partea ofertei de aur, reciclarea de aur a crescut cu 6%, iar producția minieră a urcat cu 2% în al treilea trimestru, aducând oferta trimestrială de aur la un nivel record, potrivit Agerpres.