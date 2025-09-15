Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei

Şofranul, cel mai scump condiment din lume, urcă Bulgaria în top trei mondial în privinţa calităţii, pe baza analizelor de laborator efectuate în Bulgaria şi în străinătate, conform lui Antonio Bonev, şeful Asociaţiei Producătorilor de Şofran din Bulgaria (BSPA).

190 de flori pentru 1 gram de șofran uscat



Antonio Bonev a explicat, pentru BTA, citat de Agerpres, că, în medie, sunt necesare 190 de flori pentru a produce 1 gram de şofran uscat. Această cantitate poate fi folosită pentru a prepara aproximativ 190 de ceşti de ceai, iar proprietăţile medicinale ale şofranului sunt legendare şi au fost folosite din cele mai vechi timpuri. "Studiile arată peste 150 de compuşi activi, care au beneficii pentru sănătate. Şofranul crocus prosperă în climatul şi geografia Bulgariei, precum şi în solurile noastre fertile", a adăugat preşedintele BSPA.



El a menţionat că cultivarea şofranului în sine nu este foarte dificilă, dar când vine vorba de implementare, oamenii trebuie să se gândească cu atenţie la cât teren pot cultiva. "Sezonul de înflorire se desfăşoară în octombrie şi noiembrie. Florile sunt recoltate în medie 40 de zile, iar noi, ca Asociaţie, putem oferi sfaturi şi consultanţă fiecărui producător", a spus Bonev. BSPA are în prezent 48 de membri din toată ţara.

”Sperăm că oamenii îi vor da o șansă”





Potrivit acestuia, există un interes tot mai mare pentru produsele din şofran în Bulgaria. Calităţile sale de condiment sunt apreciate în special de bucătari, dar consumul său devine din ce în ce mai răspândit, deoarece produsele din şofran sunt bune pentru sănătate şi frumuseţe. "Dorim să le promovăm şi mai mult în rândul bulgarilor, deoarece şofranul este de înaltă calitate şi valoros nu numai ca condiment, ci şi ca plantă. Sperăm că oamenii îi vor da o şansă", a spus preşedintele BSPA.



Bonev a specificat că BSPA colaborează cu diverse instituţii, inclusiv cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, dar este necesar ca producţia plantei să fie reglementată. "La sfârşitul lunii noiembrie, vom încerca să organizăm o întâlnire cu Ministerul pentru a clarifica problemele care sunt importante pentru noi şi pentru a stabili o poziţie solidă pe harta producătorilor de diverse culturi. Avem sprijinul unei game largi de organizaţii agricole, dar aşteptăm şi sprijinul statului", a declarat Bonev pentru BTA.

Șofranul are numeroase beneficii, în special datorită antioxidanților precum crocina și safranalul, ajutând la ameliorarea depresiei și anxietății, susținerea sănătății cardiovasculare și digestive, combaterea inflamației și protecția împotriva stresului oxidativ. De asemenea, poate stimula metabolismul și contribuie la menținerea unui sistem respirator sănătos.

