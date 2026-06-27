Confruntare între politicienii nr. 2 din PNL și PSD. ”Realitatea este că nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă”

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Numărul 2 din PSD îi dă replica numărului 2 din PNL după ce acesta din urmă a propus un exercițiu de imaginație.

”Numai că PSD nu pune orgoliul politic deasupra interesului României. Dacă un asemenea scenariu ar debloca situația politică, ar da României un guvern cu puteri depline și ar permite continuarea proiectelor esențiale pentru țară, precum PNRR, aderarea la OCDE, programul SAFE, investițiile și consolidarea credibilității externe a României, PSD nu l-ar respinge.

Singurul sfat pe care i l-aș da acelui primar PSD ar fi, însă, să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să își respecte cuvântul, sigur se răzgândește din nou (amândoi știm că este un mincinos) și mai găsește un motiv să rămână. Nu ar fi prima dată. Nici măcar a doua.

P.S. Dane, lasă scenariile!

Realitatea este că nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeți funcțiile și privilegiile. V-ați închis în cămară, ați aprins lumina și l-ați găsit pe Ciucu ronțăind într-un colț” a scris Claudiu Manda, numărul 2 din PSD, în replică pentru omologul din PNL, Dan Motreanu.

Citește aici mesajul lui Dan Motreanu: ”Imaginați-vă următorul scenariu”. Motreanu, nr. 2 din PNL: Duminică, la ora 09:00, președintele îl desemnează pe...

