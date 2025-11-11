Un avion turcesc cu 20 de militari s-a prăbușit în Georgia - VIDEO

Un avion militar turcesc de transport care efectua un zbor între Azerbaidjan și Turcia s-a prăbușit marți, în estul Georgiei, cu 20 de pasageri la bord, a anunțat Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, anunță autoritățile turce

„Operațiuni de căutare și salvare au fost lansate în coordonare cu autoritățile azere și georgiene”, a indicat ministerul, precizând că 20 de militari și membri ai echipajului erau la bord.

„Dumnezeu să aibă milă de martirii noștri”, a afirmat președintele turc Recep Tayip Erdogan într-un discurs, fără a menționa totuși un bilanț.

„O anchetă a fost deschisă”, a anunțat la rândul său Ministerul georgian de Interne într-un comunicat, promițând publicarea de "informații detaliate privind incidentul" ale cărui cauze sunt încă necunoscute.

Acest minister a precizat că prăbușirea s-a produs în regiunea Sighnaghi, în estul Georgiei, la circa 5 km după ce avionul a trecut frontiera.

Președintele azer Ilham Aliev i-a transmis condoleanțe șefului statului turc, potrivit agenției de știri oficiale Anadolu.

Imagini cu prăbușirea avionului, publicate online

Autoritățile turce au cerut presei să nu publice imagini cu accidentul aviatic, în timp ce pretinse clipuri cu momentul prăbușirii începeau să circule pe rețelele sociale.

Două înregistrări video din locuri diferite arată același aparat de zbor care se învârtește în cădere, lăsând o coloană de fum în urmă, după care se prăbușește în depărtare. Pe aceste imagini, avionul era deja parțial dezintegrat la momentul prăbușirii.

???????? Lockheed Martin C-130 Hercules medium transport plane operated by the Turkish Air Force has crashed near the Georgia-Azerbaijan border on Tuesday, the Turkish Defense Ministry informed.



The plane was returning from Azerbaijan to Turkey, according to the Turkish side. pic.twitter.com/Fpqsg63J38 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 11, 2025

Potrivit serviciului de navigație aeriană georgian Sakaeronavigația, aparatul a dispărut de pe ecranele radar la câteva minute după intrarea în spațiul aerian georgian, fără a emite un semnal SOS.

Avionul militar decolase din Gandja, în vestul Azerbaidjanului, potrivit Sakaeronavigația.

O echipă de căutare a fost desfășurată de această autoritate „pentru a localiza situl presupus al accidentului și a le furniza asistență victimelor”, în cooperare cu autoritățile georgiene competente.

Potrivit ministrului turc de interne Ali Yerlikaya, care a anunțat pe X că a discutat cu omologul său georgian Gela Geladze, acesta se îndrepta spre locul prăbușirii, potrivit Agerpres.