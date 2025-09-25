€ 0.0000
Data actualizării: 23:23 25 Sep 2025 | Data publicării: 22:56 25 Sep 2025

BREAKING NEWS Nazare îi suflă-n ceafă lui Bolojan: Ministrul de Finanțe nu exclude o nouă creștere de TVA și îl contrazice pe premier

Autor: Ioan-Radu Gava
nazare alexandru Foto: Agerpres
 

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, l-a contrazis joi seară pe premierul Ilie Bolojan și a părut dezinteresat de promisiunea lui Nicușor Dan din campania electorală, că nu va crește TVA.

CITEȘTE ȘI                -                Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, a dat vina, joi seară, pe salariile bugetarilor pentru deficitul uriaș pe care îl înregistrează România, cel mai mare din Uniunea Europeană.

Întrebat care e cea mai mare cheltuială și de ce crește deficitul bugetar, Alexandru Nazare a aruncat vina pe pensionari și angajații din sectorul public.

„Bineînțeles, sunt cheltuieli cu pensiile și salariile, cu asigurarea salariilor din sectorul public, a cheltuielilor de personal din sectorul public“, a spus ministrul Finanțelor.

„Dacă nu am fi crescut TVA cu 2%, astăzi eram în situația în care ar fi trebuit să mărim TVA cu 4%“, a spus Alexandru Nazare, dând de înțeles că situația în care se află România nu este atât de „complicată“ pe cât a spus premierul Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Alexandru Nazare vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a emis de mai multe ori ipoteza că ar putea demisiona din funcție, iar actualul ministru de Finanțe a fost luat în calcul ca un viitor succesor.

CITEȘTE ȘI                -                 De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU. Ce spune de demisia lui Ilie Bolojan

Nazare, total dezinteresat de promisiunea lui Nicușor Dan

De asemenea, ministrul de Finanțe nu s-a sfiit să îl sfideze chiar și pe Nicușor Dan, care a promis în campania electorală că TVA nu va crește în mandatul său. 

„Președintele a declarat acest lucru în acel context“, a spus Nazare, după care a devenit apatic și s-a făcut că nu mai aude atunci când moderatorul Antena 3 CNN îi spunea că Nicușor Dan nu a fost de acord cu această măsură.

Când ministrului de Finanțe i s-a atras din nou atenția că „vistieria țării e goală, potrivit primului-ministru, iar dumneavoastră trebuie să găsiți resurse interne tot timpul“, Alexandru Nazare l-a contrazis pe Ilie Bolojan și a precizat că „vistieria nu e goală, dar cheltuim cu foarte multă chibzuință și nu mai avem aceleași spații ca înainte“.

CITEȘTE ȘI                -               Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială

Nazare nu exclude o nouă creștere de TVA

Despre posibilitatea a unei noi creșteri de TVA, Alexandru Nazare a exclamat nedumerit „De unde?“, după care a adăugat că „nu există în plan, în acest moment, această măsură“, sugerând că lucrurile se pot schimba. 

Când i s-a atras atenția că „dacă nu se realizează creșterea economică, dacă vom avea inflație sau, Doamne ferește, vom fi aproape de recesiune, nu o să aveți ce să faceți și trebuie să măriți încă o dată TVA“, Alexandru Nazare s-a fâstâcit și a spus că nu vede „acea parte goală a paharului“.

„Eu încerc să umplu partea cealaltă a paharului. Eu am încredere că această inflație, cu măsuri de consolidare, se va tempera. Anul viitor, ea se temperează, pe fondul acestor măsuri“, a spus ministrul de Finanțe.

La întrebarea insistentă „nu excludeți definitiv posibilitatea ca anul viitor să mai crească, încă o dată, TVA?“, ministrul de Finanțe s-a bâlbâit și a zis „eu nu vreau să fac excluderi definitive și nici includeri definitive“.

CITEȘTE ȘI                  -                Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen

x close