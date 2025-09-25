€ 5.0754
Data publicării: 22:13 25 Sep 2025

De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU. Ce spune de demisia lui Ilie Bolojan

Autor: Ioan-Radu Gava
nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-4_78375900 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan nu a participat anul acesta la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

CITEȘTE ȘI                  -                  Care sunt șansele ca războiul din Ucraina să se extindă. Nicușor Dan, precizări pentru români

Joi seară, într-un interviu la Digi24, Nicușor Dan, președintele României, a explicat de ce nu a participat la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

„Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru al Afacerilor Externe. În toate secțiunile acestei conferințe, România și-a exprimat punctul de vedere. Ne-am consultat înainte ca delegația să plece și am avut o dezbatere internă.

Președinții altor țări sunt în funcție de 3-5 ani, unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta. Ăsta a fost calculul de oportunitate pe care l-am făcut“, a zis Nicușor Dan.

„În cele cinci zile am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu investitori care sunt în România și care au diferite divergențe, dar și oportunități de investiție, am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate. Chestiuni de președinte, unele mai importante decât Adunarea Generală ONU“, a mai zis președintele României.

CITEȘTE ȘI                 -              Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică

Ce spune președintele României de demisia lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă CCR nu se va pronunța favorabil pe proiectele Guvernului, Nicușor Dan a răspuns: „Deloc!“

„Eu am făcut vreo 4 sau 5 sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una respinsă. CCR a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație. Dreptul nu este chiar matematică. A existat bună-credință de a formula niște texte de lege constituționale, a fost un efort de a citit toate deciziile anterioare ale CCR pe spețe similare, dar în știința juridică se întâmplă ca ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie“, a concluzionat Nicușor Dan.

CITTEȘTE ȘI               -               Nicușor Dan: Partidele suveraniste sunt aliniate, voit sau nevoit, Moscovei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
onu
ilie bolojan
