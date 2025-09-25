De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU. Ce spune de demisia lui Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan nu a participat anul acesta la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
CITEȘTE ȘI - Care sunt șansele ca războiul din Ucraina să se extindă. Nicușor Dan, precizări pentru români
Joi seară, într-un interviu la Digi24, Nicușor Dan, președintele României, a explicat de ce nu a participat la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
„Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de doamna ministru al Afacerilor Externe. În toate secțiunile acestei conferințe, România și-a exprimat punctul de vedere. Ne-am consultat înainte ca delegația să plece și am avut o dezbatere internă.
Președinții altor țări sunt în funcție de 3-5 ani, unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta. Ăsta a fost calculul de oportunitate pe care l-am făcut“, a zis Nicușor Dan.
„În cele cinci zile am făcut o ședință de coaliție, am avut niște discuții cu investitori care sunt în România și care au diferite divergențe, dar și oportunități de investiție, am avut o ședință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate. Chestiuni de președinte, unele mai importante decât Adunarea Generală ONU“, a mai zis președintele României.
CITEȘTE ȘI - Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă CCR nu se va pronunța favorabil pe proiectele Guvernului, Nicușor Dan a răspuns: „Deloc!“
„Eu am făcut vreo 4 sau 5 sesizări de neconstituționalitate. Una mi-a fost admisă, una respinsă. CCR a apreciat altfel decât am apreciat eu. E democrație. Dreptul nu este chiar matematică. A existat bună-credință de a formula niște texte de lege constituționale, a fost un efort de a citit toate deciziile anterioare ale CCR pe spețe similare, dar în știința juridică se întâmplă ca ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie“, a concluzionat Nicușor Dan.
CITTEȘTE ȘI - Nicușor Dan: Partidele suveraniste sunt aliniate, voit sau nevoit, Moscovei
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu